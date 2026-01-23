Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu Xuân, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề trọng tâm, quyết tâm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Đội CSGT đường bộ số 2 họp triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Trong đợt cao điểm, Đội CSGT đường bộ số 2 tăng cường lực lượng, phương tiện trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khung giờ tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, chất ma túy; chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chuyển hướng không có tín hiệu; điều khiển xe ô tô tải quá khổ, quá tải, cơi nới thùng hàng; vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện.

Đáng chú ý, đơn vị đã đẩy mạnh kiểm tra, phối hợp các lực lượng chức năng xử lý nhiều vụ việc vi phạm khác. Tiêu biểu, hồi 17 giờ 20 phút ngày 10/1, Tổ công tác số 1, Cụm 4, Đội CSGT đường bộ số 2 thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 15C-129.61 do anh Nguyễn Văn Vận (sinh năm 1989, trú tại khu Đồn Điền, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) điều khiển.

Thông qua tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua kiểm tra, phát hiện trong thùng xe chở nhiều mặt hàng giày, dép nhưng lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, một số sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike. Tổ công tác đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh lập biên bản, bàn giao toàn bộ số hàng hóa vi phạm (ước tính trị giá khoảng 23 triệu đồng) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê, trong năm 2025, việc triển khai quyết liệt chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, vi phạm trong học sinh, sinh viên... đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản xử lý tổng số 36.700 trường hợp, số tiền phạt 58,5 tỷ đồng. Trong đó, lập biên bản, xử lý 6.871 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 4.600 trường hợp vi phạm tốc độ; 1.300 trường hợp học sinh vi phạm...

Từ nay đến Tết Nguyên đán, Đội CSGT đường bộ số 2 sẽ tăng cường lực lượng bảo đảm TTATGT.

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 2 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tập trung cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi điều khiển phương tiện; vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết: Từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị sẽ tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, giờ cao điểm và khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Trọng tâm là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, làn đường; đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Đội CSGT đường bộ số 2 quyết tâm siết chặt kỷ cương pháp luật về giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và mang lại môi trường giao thông an toàn cho Nhân dân.

Huy Thắng