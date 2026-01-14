Đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực để Phú Thọ bứt phá

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng. Đây là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững và hiệu quả được xác định là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội, phường Phúc Yên giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng.

Bối cảnh mới - yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Phú Thọ vẫn đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, vượt mục tiêu Chính phủ giao (10%) và cao nhất khu vực trung du và miền núi phía Bắc; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 57.400 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến rõ nét.

Dự báo năm 2026, tình hình chính trị - xã hội trong nước tiếp tục ổn định; các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai đồng bộ, kịp thời và ngày càng phát huy hiệu quả. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với tỉnh Phú Thọ, việc mở rộng không gian phát triển cùng với quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I ngay từ năm đầu nhiệm kỳ đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển KT-XH năm 2026. Tuy nhiên, bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh thương mại gay gắt; các thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng... tiếp tục tạo áp lực lớn đối với ổn định kinh tế và phát triển bền vững.

Trong tỉnh, yêu cầu phát triển giai đoạn mới ngày càng cao, khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp; vừa phải giải quyết những tồn tại kéo dài của nền kinh tế, vừa phải chủ động ứng phó với các vấn đề mới phát sinh. Thực tiễn đó đòi hỏi tỉnh đổi mới tư duy, cách làm, lựa chọn đúng và trúng các động lực tăng trưởng mới để tạo bứt phá.

Mục tiêu, định hướng rõ ràng, tập trung các đột phá chiến lược

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, tỉnh xác định mục tiêu tổng quát năm 2026 là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực cho tăng trưởng; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân làm động lực chủ yếu. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh quan điểm điều hành của UBND tỉnh là:Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; phấn đấu hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển KT-XH, trong đó có 5 chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo.

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương theo tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật thực thi công vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá then chốt. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; triển khai cơ chế “luồng xanh” thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đối với các dự án đầu tư, bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm cá nhân. Cùng với đó, tỉnh tập trung cải thiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS, coi đây là thước đo thực chất chất lượng điều hành và phục vụ.

Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là trụ cột quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Tỉnh chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; ưu tiên các ngành, lĩnh vực công nghệ cao. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ; phấn đấu phủ sóng internet băng thông rộng, 4G, 5G đến 100% xã, phường; hoàn thiện các nền tảng dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp.

Song song với đó, tỉnh ưu tiên phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH, trọng tâm là hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng logistics; giao thông kết nối nội vùng, liên vùng; hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại. Nguồn lực được tập trung cho các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy liên kết vùng và thu hút đầu tư.

Phát triển toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Cùng với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, Phú Thọ chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, đối tượng yếu thế và đồng bào vùng khó khăn.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tỉnh tiếp tục cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử. Thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics được thúc đẩy phát triển gắn với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Nông nghiệp được tái cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; nâng cao giá trị chế biến, truy xuất nguồn gốc, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển.

Đổi mới mô hình tăng trưởng là yêu cầu khách quan, đồng thời là lựa chọn chiến lược của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tin rằng Phú Thọ sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và toàn diện.

Trần Tỉnh