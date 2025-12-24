Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê tri ân khách hàng

Trong hai ngày 23, 24/12, Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê tổ chức các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” năm 2025.

Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê trao biểu trưng công trình “Thắp sáng đường quê” cho đại diện khu dân cư.

Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ, Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đã triển khai công trình “Thắp sáng làng quê” cho các xã khó khăn và xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Đội quản lý điện lực Cẩm Khê đã lắp đặt 15 bộ đèn năng lượng mặt trời tại khu Đình A, xã Sơn Lương và 15 bộ tại khu Bình Minh, xã Tiên Lương. Ngoài ra trong chương trình, Đội đã tặng và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Việc ứng dụng đèn năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, không cần hệ thống dây dẫn phức tạp, dễ dàng lắp đặt tại mọi địa hình, tự động vận hành nhờ hệ thống cảm biến thông minh, giúp tiết kiệm tối đa chi phí bảo trì và nhân lực quản lý.

Đây là giải pháp khuyến khích Nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện và ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo trong sinh hoạt hằng ngày, hướng tới lối sống xanh, bền vững.

Ngọc Luân, Thu Hà