Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê tri ân khách hàng

{title}
{publish}
{head}
Trong hai ngày 23, 24/12, Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê tổ chức các hoạt động “Tháng tri ân khách hàng” năm 2025.
Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê trao biểu trưng công trình “Thắp sáng đường quê” cho đại diện khu dân cư.
Hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Phú Thọ, Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê đã triển khai công trình “Thắp sáng làng quê” cho các xã khó khăn và xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.
Đội quản lý điện lực Cẩm Khê đã lắp đặt 15 bộ đèn năng lượng mặt trời tại khu Đình A, xã Sơn Lương và 15 bộ tại khu Bình Minh, xã Tiên Lương. Ngoài ra trong chương trình, Đội đã tặng và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Việc ứng dụng đèn năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng mang lại nhiều ưu điểm vượt trội, không cần hệ thống dây dẫn phức tạp, dễ dàng lắp đặt tại mọi địa hình, tự động vận hành nhờ hệ thống cảm biến thông minh, giúp tiết kiệm tối đa chi phí bảo trì và nhân lực quản lý.
Đây là giải pháp khuyến khích Nhân dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện và ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo trong sinh hoạt hằng ngày, hướng tới lối sống xanh, bền vững.
Ngọc Luân, Thu Hà
Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.
baophutho.vn Ngày 25/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026....
baophutho.vn Không chỉ là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội, Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc còn là mái nhà chung, nơi chắp cánh hy...
baophutho.vn Tối 24/12, hòa chung không khí rộn ràng, hân hoan đón mừng lễ Giáng sinh 2025, trên khắp phố phường, sắc màu lung linh rực rỡ như đang kết nối...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương tiến tới “BHYT toàn dân”, đồng thời hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại...
baophutho.vn Ngày 24/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công bố Chương trình Du lịch học đường - Giáo dục di...
Đây là thông tin được Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI nêu ra tại cuộc họp báo công bố về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, sáng nay 24-12.