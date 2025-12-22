Đội Quản lý điện lực Lâm Thao tri ân khách hàng

{title}
Ngày 22/12, Đội quản lý điện lực Lâm Thao tổ chức chương trình tri ân khách hàng năm 2025, khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng niềm tin” tại xã Lâm Thao.
Các đại biểu trao tặng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã
Với mong muồn muốn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, Đội quản lý điện lực Lâm Thao đã triển khai lắp đặt 15 bộ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời với tổng chiều dài tuyến đường là 1,2km tại khu Ngọc Tỉnh. Chương trình “Thắp sáng niềm tin” được triển khai với hoạt động trao tặng 10 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã.
Thông qua chương trình thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của ngành điện đối với cộng đồng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn.
