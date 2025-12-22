Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đội Quản lý điện lực Lâm Thao tri ân khách hàng

Ngày 22/12, Đội quản lý điện lực Lâm Thao tổ chức chương trình tri ân khách hàng năm 2025, khánh thành và bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng niềm tin” tại xã Lâm Thao.

Đội Quản lý điện lực Lâm Thao tri ân khách hàng

Các đại biểu trao tặng đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã

Với mong muồn muốn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn, Đội quản lý điện lực Lâm Thao đã triển khai lắp đặt 15 bộ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời với tổng chiều dài tuyến đường là 1,2km tại khu Ngọc Tỉnh. Chương trình “Thắp sáng niềm tin” được triển khai với hoạt động trao tặng 10 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Thông qua chương trình thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia và đồng hành của ngành điện đối với cộng đồng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn.

Thu Hà



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lâm Thao Tri ân khách hàng Quản lý Chương trình Năng lượng mặt trời Xây dựng nông thôn mới tổ chức Niềm tin Khánh thành Gia đình chính sách
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long