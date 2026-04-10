Đối thoại chính sách thuế với doanh nghiệp FDI: Tháo gỡ vướng mắc, đồng hành phát triển

Chiều 10/4, tại Khu công nghiệp Bá Thiện II, Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp chính sách, thủ tục hành chính thuế với các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ trao đổi về chính sách thuế với đại diện các doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Hội nghị do Thuế tỉnh Phú Thọ chủ trì, với sự tham dự của đại diện các phòng chuyên môn, các đơn vị thuế cơ sở và đại diện đông đảo doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp. Nội dung tập trung phổ biến các chính sách thuế mới có hiệu lực trong năm 2026, đồng thời trực tiếp đối thoại, giải đáp các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Cơ quan thuế luôn xác định doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, là trung tâm trong quá trình cải cách hành chính. Thông qua các hội nghị đối thoại, ngành Thuế mong muốn lắng nghe, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Đại diện doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Bá Thiện II nêu câu hỏi với cơ quan Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các chuyên viên của cơ quan thuế đã giới thiệu những điểm mới đáng chú ý của các luật thuế quan trọng như Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế Giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế.

Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, quy định về chi phí được trừ, cũng như các điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Phần đối thoại trực tiếp với nhiều câu hỏi cụ thể từ phía doanh nghiệp, tập trung vào các tình huống thực tế như quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nghỉ việc, điều kiện trích khấu hao tài sản trong giai đoạn đầu tư, hay việc thanh toán chi phí bằng tiền mặt và khả năng được khấu trừ thuế. Đại diện cơ quan thuế đã trả lời, hướng dẫn chi tiết từng nội dung, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách.

Thông qua hội nghị, cơ quan thuế không chỉ cung cấp thông tin kịp thời về các quy định mới, mà còn nắm bắt sát thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ người nộp thuế.

Đây cũng là kênh kết nối quan trọng, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp FDI phát triển bền vững tại Phú Thọ.

Quang Nam