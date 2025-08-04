Đội tuyển nữ Myanmar tới Phú Thọ để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2025

{title}
Tối 4/8, Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Myanmar dưới sự dẫn dắt của HLV Uki Tetsuro đã tới Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ để chuẩn bị cho những trận thi đấu trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tặng hoa chào mừng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia Myanmar.
Ngay khi đến địa điểm lưu trú tại phường Việt Trì, các cầu thủ và Ban huấn luyện Đội tuyển Myanmar đã nhận được sự đón tiếp thân thiện và nồng hậu từ Ban tổ chức tỉnh Phú Thọ. Đến với Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm nay, HLV Uki Tetsuro đã lựa chọn được 23 gương mặt xuất sắc nhất sau chuyến tập huấn gần 10 ngày tại Thường Xuân, Trung Quốc với một số kết quả khá tích cực. Trong đó, có một số gương trụ cột như đội trưởng Win Theingi Tun; tiền đạo San Thaw Thaw; tiền vệ She Ye Tun hay hậu vệ Lin Lea Do...
Các cầu thủ nữ Quốc gia Myanmar đến địa điểm lưu trú tại phường Việt Trì.
Nhìn chung, thầy trò HLV Uki Tetsuro đã có những sự chuẩn bị tốt để sẵn sàn đối đầu với Đương kim Vô địch Đông Nam Á 2024 Philippines và Đội bóng rất mạnh là nữ U23 Australia.
Các cầu thủ nữ Myanmar thoải mái ngay khi đến Phú Thọ.
Ngày mai - 5/8, Đội tuyển nữ Myanmar sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên Sân Bãi Bằng trước khi có buổi làm quen SVĐ Việt Trì vào chiều 6/8.
Quốc Đại
