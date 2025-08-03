Đội tuyển nữ Philippines đến Phú Thọ

{title}
Sáng 3/8, Đội tuyển nữ Philippines (đương kim Vô địch Đông Nam Á) dưới sự dẫn dắt của HLV Mark Gabriele Torcaso đã có mặt tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ để chuẩn bị cho những trận thi đấu tại Bảng B - Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025 diễn ra trên SVĐ Việt Trì những ngày tới đây.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tặng hoa chào mừng Đội tuyển Philippines đến Phú Thọ thi đấu.
Sau khi hạ cánh tại Sân bay Nội Bài vào đầu giờ sáng nay, thầy trò HLV Mark Gabriele Torcaso đã di ngay lập tức di chuyển đến địa điểm lưu trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và nhận được sự đón tiếp thân thiện, chu đáo từ Ban tổ chức địa phương. Nhìn chung, các tuyển thủ nữ Philippines đều cho thấy sự thoải mái để sẵn sàng bước vào những buổi tập đầu tiên.
Giải Bóng đá nữ Đông Nam Á năm 2025 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 6-19/8. Trong đó, Đội tuyển nữ Philippines nằm ở Bảng B cùng với Đội tuyển nữ Timor-Leste, Australia và Myanmar. Để sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại giải đấu năm nay, HLV Mark Gabriele Torcaso đã mang sang Việt Nam 23 cầu thủ đang có được phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật vừa cùng đội tuyển vượt qua Vòng loại Bảng G-AFC Women’s Asian Cup 2026.
Đại Nguyễn
