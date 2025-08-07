Đội tuyển nữ Philippines vươn lên đầu bảng sau chiến thắng ấn tượng trước nữ Timor-Leste

19h30 ngày 7/8, Đội tuyển nữ Philippines đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi Vương bằng trận đấu gặp Đội tuyển nữ Timor-Leste trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025.

Cầu thủ Quinley Quezada (số 20) lập “cú đúp” trong chiến thắng 7-0 của nữ Philippines.

Với trình độ vượt trội đối thủ, các học trò của HLV Mark Gabriele Torcaso nhanh chóng làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 9 phút bóng lăn, các cầu thủ nữ Philippines đã ghi đến 3 bàn thắng vào lưới nữ Timor-Leste với các pha lập công của Aaliyah Schinaman, Quinley Quezada và đội trưởng Hali Moriah Long. Có được lợi thế sớm, nữ Philippines càng chơi càng hay để có được bàn thắng thứ 4 ở phút 33 do công của Quinley Quezada. 4-0 cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.

Niềm vui của các cô gái Philippines sau khi liên tiếp ghi bàn vào lưới Timor-Leste.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ nữ Timor-Leste dù rất cố gắng cầm bóng, song vẫn không thể triển khai được lối chơi trước sức ép mà Philippines tạo ra. Thậm chí, đội bóng của HLV Simo Elizabeh còn phải nhận thêm 3 bàn thua ở các phút 57, 64 và 75. Trong đó có “cú đúp” của tiền vệ Dionesa Olenun và bàn thắng còn lại thuộc về Adelaide Rosalinda Wyrzynski. Những phút cuối trận, một số cơ hội nguy hiểm tiếp tục được Philippines tạo ra về phía khung thành đối phương nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Những cổ động viên đến cổ vũ cho Đội tuyển nữ Timor-Leste.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Đương kim Vô địch Đông Nam Á 2024 Philippines đã giành chiến thắng chung cuộc 7-0 trước Đội tuyển nữ Timor-Leste. Với chiến thắng ấn tượng này, nữ Philippines đã vươn lên đứng đầu bảng B sau khi lượt trận đầu tiên khép lại với 3 điểm cùng hiệu số +7, bằng điểm với nữ Myanmar nhưng nhiểu hơn ở số bàn thắng.

Quốc Đại