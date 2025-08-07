Đội tuyển nữ Philippines vươn lên đầu bảng sau chiến thắng ấn tượng trước nữ Timor-Leste

{title}
{publish}
{head}
19h30 ngày 7/8, Đội tuyển nữ Philippines đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi Vương bằng trận đấu gặp Đội tuyển nữ Timor-Leste trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup 2025.
Cầu thủ Quinley Quezada (số 20) lập “cú đúp” trong chiến thắng 7-0 của nữ Philippines.
Với trình độ vượt trội đối thủ, các học trò của HLV Mark Gabriele Torcaso nhanh chóng làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 9 phút bóng lăn, các cầu thủ nữ Philippines đã ghi đến 3 bàn thắng vào lưới nữ Timor-Leste với các pha lập công của Aaliyah Schinaman, Quinley Quezada và đội trưởng Hali Moriah Long. Có được lợi thế sớm, nữ Philippines càng chơi càng hay để có được bàn thắng thứ 4 ở phút 33 do công của Quinley Quezada. 4-0 cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.
Niềm vui của các cô gái Philippines sau khi liên tiếp ghi bàn vào lưới Timor-Leste.
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ nữ Timor-Leste dù rất cố gắng cầm bóng, song vẫn không thể triển khai được lối chơi trước sức ép mà Philippines tạo ra. Thậm chí, đội bóng của HLV Simo Elizabeh còn phải nhận thêm 3 bàn thua ở các phút 57, 64 và 75. Trong đó có “cú đúp” của tiền vệ Dionesa Olenun và bàn thắng còn lại thuộc về Adelaide Rosalinda Wyrzynski. Những phút cuối trận, một số cơ hội nguy hiểm tiếp tục được Philippines tạo ra về phía khung thành đối phương nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Những cổ động viên đến cổ vũ cho Đội tuyển nữ Timor-Leste.
Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Đương kim Vô địch Đông Nam Á 2024 Philippines đã giành chiến thắng chung cuộc 7-0 trước Đội tuyển nữ Timor-Leste. Với chiến thắng ấn tượng này, nữ Philippines đã vươn lên đứng đầu bảng B sau khi lượt trận đầu tiên khép lại với 3 điểm cùng hiệu số +7, bằng điểm với nữ Myanmar nhưng nhiểu hơn ở số bàn thắng.
Quốc Đại
baophutho.vn Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tối 10/8, tại Nhà luyện tập và thi đấu tỉnh, Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ...
baophutho.vn 19h30 ngày 10/8, trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận đấu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 tại Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á -...
baophutho.vn Chiều 10/8, Đội tuyển nữ Myanmar đã bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - Asean MSIG Serenity Cup...
Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko được kỳ vọng giúp HLV Ruben Amorim giải quyết triệt để vấn đề và làm "lột xác" hàng công Man Utd.
baophutho.vn Ngày 9/8, tại giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2025 tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, vận động viên Tạ Ngọc Tưởng của Phú Thọ đã lập nên kỳ tích...
baophutho.vn Sáng 9/8, CLB Bóng bàn Đoan Hùng tổ chức khai mạc Giải bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng các CLB tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2025 tranh cup UNREX...
Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với Alejandro Garnacho, nhưng vẫn cần trả mức phí chuyển nhượng theo yêu cầu của Man Utd để hoàn tất thương vụ.
baophutho.vn Chiều 7/8, trên Sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra trận thi đấu khai màn Bảng B - Giải Bóng đá Vô địch Đông Nam Á - MSIG Serenity...
Lịch thi đấu vòng 1 V-League 2025/2026, ngay ở vòng đấu đầu tiên người hâm mộ đã được chứng kiến những trận đối đầu trực tiếp của các ứng viên vô địch.
baophutho.vn Tối nay 6/8, chủ nhà Việt Nam khởi đầu hành trình tìm lại ngôi hậu bằng chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Campuchia ở trận ra quân bảng A.
baophutho.vn Trưa 6/8, tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ đã diễn ra buổi Họp báo trước ngày khởi tranh Bảng B - Giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á năm 2025...
Gout Gout (điền kinh), Mirra Andreeva (quần vợt) hay Summer McIntosh (bơi lội) không chỉ lập kỷ lục ở cấp độ trẻ, mà còn vượt qua nhiều đàn anh, đàn chị để góp mặt tại các đấu...