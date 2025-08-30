Đội tuyển U23 Việt Nam dâng hương tưởng niệm Vua Hùng

Sáng 30/8, Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang -Sik đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu và Ban huấn luyện Đội tuyển U23 Việt Nam báo công với các Vua Hùng.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu và Ban huấn luyện Đội tuyển U23 Việt Nam đã thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã có công dựng nước và báo công về những thành tích mà đội tuyển đã đạt được trong thời gian qua. Tiêu biểu như ngôi vị Á quân Giải Bóng đá U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc; 2 lần lên giành chức Vô địch SEA Games năm 2019, năm 2022 và có lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi Vô địch Giải Bóng đá Đông Nam Á năm 2025 vừa khép lại tại Indonesia.

Các đại biểu dâng hương tại Đền Thượng.

Các cầu thủ U23 Việt Nam dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trước anh linh các Vua Hùng, các đại biểu, HLV Kim Sang Sik cùng các cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam nguyện đoàn kết một lòng, tích cực luyện tập, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo với mục tiêu trước mắt là vượt qua Vòng loại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ trong thời gian từ ngày 3-9/9 tới đây. Qua đó, không chỉ cống hiến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao mà còn góp phần khẳng định vị thế của Bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu đã tặng hoa chúc Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu thành công tại Phú Thọ trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu đã tặng hoa chào mừng thầy trò HLV Kim Sang -Sik tới Phú Thọ và chúc Đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu thành công tại Bảng C - Giải Bóng đá U23 châu Á 2026 trong thời gian tới.

Quốc Đại