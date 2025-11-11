Đội tuyển Việt Nam hội quân tại Phú Thọ chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2027

Chiều 11/11, Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Việt Trì trong chuyến tập huấn tại Phú Thọ để chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-Sik cùng các học trò luyện tập trên SVĐ Việt Trì.

Trong đợt FIFA Days tháng 11 này, HLV Kim Sang-Sik triệu tập 23 tuyển thủ với nhiều gương mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Đức - CLB Ninh Bình; Nguyễn Quang Hải - CLB Công an Hà Nội; Bùi Tiến Dũng - CLB Thể Công - Viettel hay Nguyễn Tiến Linh của Công An TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã gọi trở lại tiền đạo Nguyễn Xuân Son của CLB Nam Định và trao cơ hội cho 2 nhân tố mới là tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường - CLB Becamex TP. Hồ Chi Minh và trung vệ Khổng Minh Gia Bảo của Công An TP. Hồ Chí Minh.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son trở lại Đội tuyển Việt Nam luyện tập thoải mái cùng các đồng đội.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoại trừ một số cầu thủ được nghỉ ngơi sau lượt trận V-League 1 diễn ra vào tối 10/11, các gương mặt còn lại đều cho thấy sự thoải mái cùng tinh thần luyện tập nghiêm túc. Sau phần khởi động, HLV Kim Sang-Sik và các cộng sự đã cho các học trò thực hiện nhiều bài tập để gia tăng sự gắn kết trong toàn đội.

Sự tự tin, thoải mái được thể hiện trong buổi tập đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam trên SVĐ Việt Trì.

Chia sẻ với truyền thông tại buổi tập, tiền đạo Nguyễn Xuân Son không giấu được cảm xúc khi được trở lại khoác áo đội tuyển sau gần một năm vắng bóng. Anh chia sẻ: “Hôm nay là ngày đặc biệt vì tôi đã trở lại đội tuyển Việt Nam sau 11 tháng vắng bóng. Điều này khiến tôi vô cùng hạnh phúc và hiện tôi đã bình phục 100%, sẵn sàng mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn tốt nhất.

Thầy trò HLV Kim Sang-Sik sẽ duy trì tập luyện trên SVĐ Việt Trì từ 11/14-11.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì tập luyện trên SVĐ Việt Trì từ 11 -14/11. Ngay sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-Sik sẽ di chuyển sang Lào để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi gặp đội chủ nhà vào lúc 19h ngày 19/11 trong khuôn khổ bảng F - Vòng loại Asian Cup 2027.

Quốc Đại