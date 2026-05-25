Đón nam sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí Châu Á trở về từ Hàn Quốc

{title}
{publish}
{head}
Chiều 25/5, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức đón em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Lý, trở về từ thành phố Busan (Hàn Quốc) sau khi xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026).
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Chuyên Hùng Vương chúc mừng em Phan Tuấn Dũng.
Trong không khí vui mừng, tự hào, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, người thân cùng đông đảo học sinh đã có mặt từ sớm để chúc mừng thành tích ấn tượng của em Phan Tuấn Dũng.
Olympic Vật lý châu Á năm nay có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 8 học sinh tham dự và cả 8 em đều đoạt huy chương. Em Phan Tuấn Dũng là học sinh duy nhất của tỉnh Phú Thọ góp mặt trong đội tuyển quốc gia và đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, tiếp tục nối dài truyền thống thành tích cao của học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực.
Trước đó, Phan Tuấn Dũng cũng xuất sắc giành giải Nhất quốc gia môn Vật lí và giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí Bắc Âu - Baltic 2025. Thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Đây cũng là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực học tập, chinh phục các đấu trường tri thức quốc tế.
Thanh Hằng - Đăng Khoa
baophutho.vn Ở khu chợ thuộc phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, vào những ngày cuối tuần, nhiều người đã quen với hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt sáng,...
baophutho.vn Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Đề án...
baophutho.vn Ngày 24/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn số 2090/SGD&ĐT-QLCL về việc tăng cường công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn Kỳ thi...
baophutho.vn Nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè, ngày 25/5, Trường Tiểu học Khai Quang, phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hoạt động...
baophutho.vn Sau khi sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, vấn đề sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ, giáo...
baophutho.vn Nếu như trước đây, mỗi mùa tuyển sinh là những ngày phụ huynh phải xếp hàng, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ và lo lắng về thủ tục hành chính, thì nay...
baophutho.vn Tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, 8/8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam giành huy chương,...