Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn tỉnh

Chiều 13/1, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam gắn với tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII” do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ về tổng kết Nghị quyết 05-NQ/TW và giải pháp, chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” giai đoạn 2026-2030.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị kết luận tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã báo cáo với Đoàn công tác về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; các giải pháp chiến lược và Chương trình hành động của Tỉnh ủy để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế “2 con số”.

Theo đó, ngay sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (trước khi hợp nhất) đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển được nêu trong Nghị quyết, cụ thể hóa thành mục tiêu, chỉ tiêu trong các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh theo từng giai đoạn 5 năm và hằng năm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Với sự quyết tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Nghị quyết 05 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025 đạt 10,52%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 6 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 61,7 nghìn tỷ đồng, bằng 137% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 47% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, các khâu đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, nguồn nhân lực cũng như lĩnh vực cơ cấu lại nền kinh tế, quốc phòng - an ninh cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thông tin đến các đại biểu những dấu ấn nổi bật về phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2025; kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

Để nền kinh tế của tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương cập nhật, điều chỉnh chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2030; có giải pháp tối ưu để duy trì và giữ vững sự phát triển ổn định nền kinh tế vĩ mô quốc gia, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Sớm hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch các vùng theo phương án phân vùng mới và kiện toàn mô hình tổ chức, cơ chế điều phối vùng nhằm thực hiện liên kết nội vùng và thúc đẩy liên kết giữa các vùng.

Bên cạnh đó, xem xét xây dựng chính sách kích cầu mới hỗ trợ doanh nghiệp như: Giãn, hoãn hoặc miễn giảm thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp và hoàn thuế giá trị gia tăng, triển khai các gói vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cho vay xuất khẩu đối với các doanh nghiệp có xuất khẩu sang thị trường mới...

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại buổi làm việc.

Trong giai đoạn 2026-2030, Phú Thọ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá so sánh giai đoạn 2026-2030 phấn đấu khoảng 11-12%/năm; GRDP phấn đấu tăng gấp 2 lần so với năm 2025 và GRDP bình quân đầu người phấn đấu đạt khoảng 220-230 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân trên 10%/năm, đến năm 2030 phấn đấu đạt 85.000 tỷ đồng...

Để thực hiện thành công mục tiêu này, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045. Theo đó, tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kết hợp thúc đẩy mở rộng phạm vi, quy mô gắn với tăng nhanh giá trị gia tăng ở tất cả các ngành nông, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; phát triển các thành phần kinh tế tích cực đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Thế Mạnh - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất giải pháp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã để tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai Nghị quyết 05, đồng thời, khẳng định, sau sáp nhập, Phú Thọ có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, nhất là phát triển đô thị vệ tinh, vùng công nghiệp chiến lược.

Để thực hiện thành công mục tiêu phát triển “2 con số”, đồng chí đề nghị, tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát, thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quan tâm công tác quy hoạch, xem quy hoạch là nguồn lực, cơ sở để thu hút đầu tư và thực hiện định hướng phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tạo động lực tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, thương mại... Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn để phát triển đồng đều các lĩnh vực còn dư địa phát triển; khai thác động lực phát triển từ mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế bạc, kinh tế ban đêm và các hoạt động kinh tế phục vụ người cao tuổi... Trong quá trình tăng trưởng, địa phương cần quan tâm đến yếu tố văn hóa, con người, lấy đó làm trung tâm, nền tảng cho sự phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cảm ơn những ý kiến đóng góp của đoàn công tác, đồng thời khẳng định, tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp thu, nghiên cứu để đưa vào chương trình hành động; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, góp phần đưa tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Lê Minh