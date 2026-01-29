Đồng chí Bùi Đức Hinh tặng quà Tết người có công tiêu biểu tại phường Thống Nhất

Ngày 29/1, tại phường Thống Nhất, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết hai gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng quà cho ông Nguyễn Duy Hồng - thương bệnh binh tại tổ 7, phường Thống Nhất.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Duy Hồng, thương binh tại tổ 7. Ông Hồng sinh năm 1943, là thương binh 25% và là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện gia đình ông có con trai bị bệnh từ nhỏ, đang hưởng trợ cấp hàng tháng đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, động viên và tặng quà gia đình ông Vũ Quốc Tĩnh, tổ 4, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể 60%. Gia đình ông có hoàn cảnh khó khăn, con trai bị bệnh từ nhỏ và hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng dành cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng quà, thăm hỏi ông Vũ Quốc Tĩnh - Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở tổ 4.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các gia đình; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các gia đình chính sách; coi công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện đạo lý, trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo xã Thống Nhất tặng quà cho hai gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình người có công, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tạo điều kiện để các gia đình ổn định cuộc sống.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh chúc các gia đình đón năm mới vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Hồng Duyên