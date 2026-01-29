Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

{title}
{publish}
{head}
Ngày 29/1, Đảng ủy xã Tam Dương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Dự buổi Lễ có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Trọng Bội.
Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 3/2, Đảng bộ xã Tam Dương có 36 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, đảng viên Nguyễn Trọng Bội được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của người đảng viên cộng sản.
Cùng dịp này, nhiều đảng viên khác cũng được trao Huy hiệu từ 30, 40, 45, 50, 55 đến 60 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Dương.
Bí thư Đảng ủy xã Tam Dương Đặng Công Hòa trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành. Lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Dương mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Trường Giang
baophutho.vn Năm 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ...
baophutho.vn Sáng 29/1, Đoàn cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự do Đại tá Chu Anh Mỳ - Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Đảng bộ,...
baophutho.vn Ngày 29/1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm,...
baophutho.vn Sáng 29/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết một số gia đình...
baophutho.vn Ngày 29/1, tại phường Thống Nhất, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết hai...
baophutho.vn Ngày 29/1, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 2 đảng viên 80 năm tuổi Đảng thuộc Đảng...
baophutho.vn Sáng 29/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng...