Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ngày 29/1, Đảng ủy xã Tam Dương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Dự buổi Lễ có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Trọng Bội.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 3/2, Đảng bộ xã Tam Dương có 36 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, đảng viên Nguyễn Trọng Bội được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình cống hiến bền bỉ, kiên trung của người đảng viên cộng sản.

Cùng dịp này, nhiều đảng viên khác cũng được trao Huy hiệu từ 30, 40, 45, 50, 55 đến 60 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Dương.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Dương Đặng Công Hòa trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành. Lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Dương mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, nêu gương sáng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trường Giang