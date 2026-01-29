Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao quà Tết cho gia đình chính sách

{title}
{publish}
{head}
Sáng 29/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Tam Dương nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ân cần hỏi thăm sức khỏe bà Phan Thị Én - vợ liệt sĩ.
Đồng chí Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn cùng các đại biểu đã đến thăm, chúc Tết gia đình bà Phan Thị Én, 86 tuổi ở thôn Liên Bình, là vợ liệt sĩ và gia đình ông Nguyễn Cao Phan, 79 tuổi ở thôn Hủng 1, là thương binh, nạn nhân chất độc hóa học.
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng lãnh đạo xã Tam Dương tặng quà Tết thương binh Nguyễn Cao Phan.
Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.
Kim Liên
baophutho.vn Năm 2025, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tổ...
baophutho.vn Sáng 29/1, Đoàn cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự do Đại tá Chu Anh Mỳ - Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Đảng bộ,...
baophutho.vn Ngày 29/1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm,...
baophutho.vn Ngày 29/1, Đảng ủy xã Tam Dương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các đảng viên nhiều năm tuổi Đảng. Dự buổi Lễ có đồng chí Vũ...
baophutho.vn Ngày 29/1, tại phường Thống Nhất, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết hai...
baophutho.vn Ngày 29/1, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 tặng 2 đảng viên 80 năm tuổi Đảng thuộc Đảng...
baophutho.vn Sáng 29/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng...