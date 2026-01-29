Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trao quà Tết cho gia đình chính sách

Sáng 29/1, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Tam Dương nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ân cần hỏi thăm sức khỏe bà Phan Thị Én - vợ liệt sĩ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Vũ Việt Văn cùng các đại biểu đã đến thăm, chúc Tết gia đình bà Phan Thị Én, 86 tuổi ở thôn Liên Bình, là vợ liệt sĩ và gia đình ông Nguyễn Cao Phan, 79 tuổi ở thôn Hủng 1, là thương binh, nạn nhân chất độc hóa học.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng lãnh đạo xã Tam Dương tặng quà Tết thương binh Nguyễn Cao Phan.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Kim Liên