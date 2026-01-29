Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, chúc Tết và tặng quà người có công, gia đình chính sách

{title}
Ngày 29/1, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng ở phường Thanh Miếu nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Tham gia đoàn có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, phường Thanh Miếu.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe thương binh Nguyễn Đăng Bảy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Đỗ Ngọc Sơn, sinh năm 1958, thương binh hạng 1/4 (81%) và ông Nguyễn Đăng Bảy, sinh năm 1946, thương binh B 25%, Bệnh binh 61%, Chất độc hóa học 41% cùng trú tại phường Thanh Miếu.
Tại các gia đình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền tỉnh Phú Thọ và Nhân dân luôn ghi nhớ những công lao, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công và thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, tặng quà Tết thương binh Đỗ Ngọc Sơn.
Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong đời sống, là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu và cộng đồng dân cư noi theo, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy chúc các gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.
Đinh Vũ
