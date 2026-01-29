Đoàn cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự thăm, chúc Tết tỉnh Phú Thọ

Sáng 29/1, Đoàn cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự do Đại tá Chu Anh Mỳ - Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn Học viện Kỹ thuật Quân sự tặng quà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhân dịp năm mới.

Tiếp đoàn có đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi đến thăm, Đại tá Chu Anh Mỳ bày tỏ vui mừng được chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, Nhân dân trong tỉnh.

Đại tá Chu Anh Mỳ khẳng định, trong những năm qua, Học viện Kỹ thuật Quân sự luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của tỉnh Phú Thọ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa Học viện Kỹ thuật Quân sự và tỉnh Phú Thọ tiếp tục được tăng cường, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Quang cảnh buổi tiếp.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cùng toàn thể các thành viên trong đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định: Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm gắn bó và tinh thần trách nhiệm của Học viện Kỹ thuật Quân sự đối với tỉnh Phú Thọ; qua đó tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ phối hợp hiệu quả, bền chặt giữa tỉnh Phú Thọ và các đơn vị quân đội trong thời gian qua.

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp và hỗ trợ của Học viện Kỹ thuật Quân sự trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Nhân dịp đón năm mới, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Học viện Kỹ thuật Quân sự sức khỏe, thành công và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đinh Vũ