Đồng chí Quách Thế Ngọc dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại xã Dũng Tiến

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, sáng 5/11, đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự và chia vui với bà con xóm Pang, xã Dũng Tiến. Cùng dự có lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đại diện UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo xã Dũng Tiến cùng đông đảo bà con trong xóm.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc và ngày Pháp luật Việt Nam với nhân dân xóm Pang, xã Dũng Tiến

Khu dân cư xóm Pang có tổng số 90 hộ, với 390 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo còn 17 hộ, hộ cận nghèo 09 hộ, (giảm còn 18% so với năm 2024). Thu nhập của Nhân dân trên địa bàn chủ yếu từ nông lâm nghiệp. Đến nay, đa số hộ dân được sử dụng nước sạch và điện an toàn, trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; không có học sinh trong độ tuổi bỏ học, đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ngày càng được phát triển, an ninh trật tự được đảm bảo và giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng /năm/người, tăng 59% so với năm 2024.

Nhân dân trong địa bàn khu dân cư luôn đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; thực hiện chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, góp công xây dựng cơ sở hạ tầng. Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xây dựng nếp sống mới văn minh hiện đại, trong năm qua có 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không có hành vi truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Năm 2025 có 77/90 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa bằng 85,5% tổng số hộ, Khu dân cư đạt Khu dân cư văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc luôn được tôn vinh bảo tồn, duy trì tốt việc mặc trang phục truyền thống vào các dịp lễ hội cưới hỏi.

Công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong khu được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng hoa chia vui với bà con nhân dân xóm Pang

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy - HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ gặp nhiều khó khăn của xóm Pang, xã Dũng Tiến

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Nhân dân xóm Pang đã đạt được trong năm 2025. Nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang trong giai đoạn phát triển mới, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về vai trò tự quản của cộng đồng và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới bà con Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, quan tâm giúp đỡ đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Lãnh đạo xã Dũng Tiến tặng hoa chúc mừng và chia vui cùng Nhân dân xóm Pang

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Cũng tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thay mặt Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ khó khăn trong khu.

Phan Cường