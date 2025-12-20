Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông:

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu, cụm công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường

Ngày 20/12, UBND tỉnh triệu tập cuộc họp nghe các sở, ngành báo cáo một số nội dung phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh tích hợp trong Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030. Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp (KCN), đề xuất điều chỉnh phương án phát triển hệ thống KCN giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghe lãnh đạo Sở Công thương báo cáo đề xuất điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn dự phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau khi rà soát Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã quy hoạch đến năm 2050 là 58 KCN, với quy mô sử dụng đất là 14.055,36ha. Tính đến hết tháng 10/2025, có 28 KCN đã được thành lập với quy mô sử dụng đất là 5.832,4ha; còn 30 KCN chưa thành lập, quy mô sử dụng đất là 7.437,48ha. Tính đến 15/11/2025, trong các KCN đã thu hút được 815 dự án đầu tư còn hiệu lực, chiếm 82,3% tổng số dự án đầu tư; tỷ lệ lấp đầy các KCN tính theo diện tích đất được giao là 70,2%, tính bình quân của các KCN đã được thành lập là trên địa bàn tỉnh là 47,12%.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phương án phát triển hệ thống KCN tỉnh

Đối với các CCN, tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập) có: 140 CCN, trong đó có 130 CCN được quy hoạch với diện tích 6.496,21ha, 10 CCN được xác định trong phương án tích hợp Quy hoạch thuộc tỉnh Phú Thọ cũ tầm nhìn đến 2050 với diện tích 750ha. Hiện tại, tỉnh thành lập được 66 CCN, với diện tích 3.075,54ha (35 CCN đã đi vào hoạt động (1.521ha), thu hút 930 dự án thứ cấp, tạo việc làm cho trên 37.000 lao động. Tính đến thời điểm báo cáo, các CCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thu hút 930 dự án thứ cấp đăng ký đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp chỉ đạt khoảng trên 53%, chưa đạt mục tiêu đề ra (mục tiêu đạt khoảng 65%).

Lãnh đạo Sở Công thương báo cáo đề xuất điều chỉnh phương án phát triển CCN tỉnh

Trong quá trình triển khai các Khu, CCN có một số khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng giao thông kết nối, nguồn đất san nền, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ, hoạt động thu hút đầu tư... Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Công thương đề xuất một số phương án về danh mục KCN, CCN, điều chỉnh quy mô sử dụng đất của một số KCN, CCN...

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Cho ý kiến vào báo cáo quy hoạch các KCN, CCN, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Công thương khẩn trương hoàn thiện báo cáo quy hoạch và báo cáo phương án phát triển các KCN, CCN theo hướng tổng thể, khoa học, bảo đảm tính khả thi và có lộ trình triển khai cụ thể. Đồng thời, rà soát, kiên quyết thay thế các nhà đầu tư không đủ năng lực; ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư hạ tầng có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và khả năng kết nối, thu hút khách hàng. Định hướng phát triển các KCN theo mô hình công nghệ cao, sinh thái, công nghiệp phụ trợ, gắn với khu đô thị – dịch vụ; hạn chế thành lập các KCN tại các địa bàn khó khăn, khả năng thu hút đầu tư thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm bảo đảm công tác bảo vệ môi trường tại các KCN, CCN; ưu tiên phát triển các KCN, CCN có hiện trạng sử dụng đất phù hợp, quỹ đất sạch, công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, không chồng lấn với đất quốc phòng – an ninh; có quy mô tối thiểu 40ha, quỹ đất có khả năng mở rộng trong tương lai và có nhà đầu tư đề xuất bảo đảm năng lực, kinh nghiệm.

Đặc biệt, với các CCN, không nên chạy theo số lượng, hạn chế các CCN bên các bờ sông, các đề xuất phải có sự đồng thuận của cấp xã, đảm bảo về diện tích, không phát triển các CCN ở các khu vực đô thị, xã phường trung tâm. Hạn chế phát triển các CCN tại các địa phương đã có các KCN, CCN hoặc các địa phương đã có khu du lịch, khu nghỉ dưỡng.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã nghe và cho ý kiến đối với phương án quy hoạch hệ thống sân golf trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc xây dựng quy hoạch phải bảo đảm khai thác hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên; ưu tiên bố trí tại các khu vực đất khó canh tác, không có giá trị về phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; vị trí tiếp giáp hạ tầng giao thông liên vùng, kết nối thuận lợi với Thủ đô Hà Nội và có sự quan tâm, đề xuất triển khai của các nhà đầu tư.

Vĩnh Hà