Tỉnh táo trước thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, thu lợi bất chính

Ngày 31/12 tới đây, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài. Trước phiên toà, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Tội danh đã rõ ràng

Lê Trung Khoa, sinh năm 1971 tại tỉnh Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh sang Cộng hòa Liên bang Đức tại số 01, ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Từ năm 1971 đến năm 1988 ở với gia đình, học hết cấp III tại trường Phổ thông Trung học Nguyễn Huệ (nay là trường Phổ thông Trung học Quang Trung, Đống Đa) thành phố Hà Nội. Từ năm 1988 là sinh viên của trường Đại học Mỹ Thuật công nghiệp, đến năm 1994 bị cho thôi học. Từ tháng 01/2016, Lê Trung Khoa xuất cảnh sang Cộng hòa liên bang Đức.

Bị cáo Lê Trung Khoa.

Tại Đức, Lê Trung Khoa đã sử dụng trang thoibao.de (do Lê Trung Khoa thành lập và làm Tổng biên tập, có trụ sở tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức) để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trả lời phỏng vấn BBC, VOA, RFA,... tổ chức thảo luận bàn tròn, hội luận trực tuyến để xuyên tạc tình hình “tự do báo chí, tự do ngôn luận” ở Việt Nam; lợi dụng danh nghĩa chống Trung Quốc để biểu tình chống Việt Nam tại Berlin;... Ngoài ra, Lê Trung Khoa có quan hệ với số đối tượng phản động như Vũ Quốc Phương (đài BBC), Vũ Quốc Dụng- cầm đầu “mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền - VETO” tại Đức...

Thời gian gần đây, Lê Trung Khoa sử dụng các kênh truyền thông, trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam; đặc biệt là rất nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc tình hình nội bộ của ta gây hoang mang dự luận trong quần chúng nhân dân. Móc nối, câu kết với nhiều đối tượng phản động khác như: Vũ Quốc Phương, Vũ Quốc Dụng, Nguyễn Văn Đài... công khai tiến hành các hoạt động chống Việt Nam.

Có thể thấy, bản thân Lê Trung Khoa có xuất thân hoàn toàn từ Việt Nam, định cư lâu năm tại nước ngoài, thiếu thông tin về tình hình chính trị, xã hội trong nước. Việc sử dụng danh nghĩa “nhà báo” để điều hành trang “thoibao.de” thực chất là hành vi lập “điểm đen tuyên truyền”, phát tán thông tin bịa đặt, thổi phồng, giật gân, tấn công trực diện vào sự ổn định chính trị và uy tín Nhà nước Việt Nam, vì lợi ích kinh tế, động cơ vụ lợi. Bản chất của hành vi ấy không phải làm báo, mà là thực hiện truyền thông thù địch.

Trước các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Lê Trung Khoa, ngày 17/11/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bô luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 tại Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh sang Đức tại P302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội. Nguyễn Văn Đài từng đi xuất khẩu lao động tại Đức, sau đó về nước học tại trường Đại học luật Hà Nội và hành nghề luật sư. Năm 2002, Nguyễn Văn Đài chuyển về Đoàn Luật sư Hà Nội; sau đó thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật; đồng thời là Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Tháng 4/2004, Đài lập nhóm “Luật sư Vì Công lý”.

Đối tượng Nguyễn Văn Đài.

Năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố “Việt tân” và thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành ở Việt Nam; đồng thời, trở thành một “khâu trung gian” giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối ở trong nước. Với vỏ bọc “tín đồ đạo Tin lành”, Nguyễn Văn Đài đã thường xuyên ra nước ngoài tham gia các buổi điều trần nhằm xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về “dân chủ”, “nhân quyền”. Cũng trong thời gian này, Nguyễn Văn Đài đã soản thảo nhiều tài liệu tuyên truyền, chống phá Việt Nam như: “Quyền tự do thành lập đảng”, “Dân trí và dân chủ”, “Xã hội dân sự ở Việt Nam”; đồng thời xây dựng mối quan hệ khăng khít với nhiều tổ chức phản động, như: Việt Tân; Họp mặt Dân chủ; Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam; khối 8406; đảng Dân chủ Việt Nam; ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam...

Ngày 3/3/2007, Nguyễn Văn Đài bị bắt và sau đó bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Sau khi được ra tù vào ngày 5/3/2011, Nguyễn Văn Đài đã khởi xướng thành lập “Hội Anh em Dân chủ” (HAEDC) để nối tiếp các phương thức hoạt động chống phá trước đó.

Ngày 5/4/2018, Nguyễn Văn Đài cùng các đối tượng thành viên cốt cán của HAEDC là Phạm Văn Trội; Nguyễn Trung Tôn; Nguyễn Bắc Truyền cùng các đối tượng Trương Minh Đức; Lê Thu Hà đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong đó, Nguyễn Văn Đài lĩnh án cao nhất là 15 năm tù và bị phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, ngày 7/6/2018, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ thi hành án hình sự để cùng vợ xuất cảnh định cư tại Đức vì lý do chữa bệnh. Trước khi xuất cảnh, Nguyễn Văn Đài đã viết bản cam đoan có nội dung “Khi được sang CHLB Đức, tôi sẽ không hoạt động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tuy nhiên, thời gian sinh sống tại Đức, cho rằng các cơ quan chức năng Việt Nam không thể điều tra, xử lý, Nguyễn Văn Đài đã “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tuyên truyền, kích động nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam; tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động chống Đảng, Nhà nước thông qua các tài khoản mạng xã hội như: Facebook “Nguyễn Văn Đài”, kênh Youtube “Luật sư Nguyễn Văn Đài” công khai ý đồ hoạt động chống phá Việt Nam như: Phục hồi tổ chức phản động “Hội anh em dân chủ”, móc nối với các tổ chức phản động, khủng bố “Việt tân”, “Mạng lưới người bảo vệ nhân quyền”... công khai tiến hành các hoạt động chống phá Việt Nam; (2)Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, kêu gọi, vận động nước ngoài can thiệp, gây sức ép đòi trả tự do cho số thành viên “Hội anh em dân chủ” đang chấp hành án phạt tù; (3)Tham gia các diễn đàn, hội nhóm chống đối, phản động trên không gian mạng nhằm móc nối, tạo dựng lực lượng chống đối trong, ngoài nước. Tháng 9/2022, Nguyễn Văn Đài được bầu làm “ủy viên trung ương” của tổ chức khủng bố “Việt tân”; tháng 9/2025, Đài tiếp tục được bầu giữ vị trí “ủy viên trung ương” nhưng không công khai.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài đã tán phát hơn 3.500 bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành của Chính phủ; xuyên tạc kết quả điều tra các vụ án như: AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu...; xuyên tạc công tác nhân sự gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ. Đặc biệt hiện nay, Nguyễn Văn Đài còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất các video clip có tạo hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Có thể thấy, dù từng được Nhà nước khoan hồng, nhiều lần xử lý nhân văn và tạo điều kiện để cải tạo, nhưng bản chất xấu xa của Nguyễn Văn Đài không thay đổi, cố tình tái phạm, tiếp tục chống phá với mức độ ngày càng nguy hiểm hơn. Trước các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Nguyễn Văn Đài, ngày 18/11/2025, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bô luật Hình sự năm 2015.

Cần nhìn rõ bản chất vụ việc

Điều đáng nói, mục đích, thủ đoạn phát tán thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước của các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, cùng đồng phạm, là để kêu gọi quyên góp, ủng hộ nhằm trục lợi cá nhân.

Theo cơ quan chức năng, Lê Trung Khoa đã trục lợi số tiền rất lớn từ lượng truy cập, lượt xem của người dùng, 90% đến từ Việt Nam. Đây là nguồn tiền tài trợ cho hoạt động chống phá, thúc đẩy đối tượng gia tăng sản xuất nội dung xuyên tạc, bịa đặt nhằm thu hút lượt xem, sự theo dõi của dư luận. Lượt xem càng cao thì số tiền đối tượng trục lợi càng lớn.

Bên cạnh phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt, Lê Trung Khoa đưa ra lời kêu gọi quyên góp, ủng hộ dưới danh nghĩa “đấu tranh” nhưng thực chất là để trục lợi cá nhân. Mục tiêu cuối cùng là hạ uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận và kiếm lợi bất chính.

Thủ đoạn của Lê Trung Khoa là cắt ghép, giật tít gây sốc để thu hút dư luận. Gần đây, đối tượng sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để thu hút sự quan tâm của dư luận. Qua đó, đánh vào tâm lý bức xúc và thương cảm, giả danh “người đấu tranh” hay “nạn nhân” để tạo uy tín.

Thông qua các thủ đoạn này, mục đích cuối cùng của Lê Trung Khoa là kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính qua tài khoản, ví điện tử, nhưng không minh bạch, thực chất là trục lợi cá nhân.

Trên thực tế, việc ủng hộ cho các đối tượng trên sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng thu lợi bất chính, đồng thời thúc đẩy các đối tượng chống phá quyết liệt hơn.

Vì vậy, người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo để:

- Không chuyển tiền, quyên góp hay ủng hộ cho các tài khoản, ví điện tử không rõ danh tính, không minh bạch, có hoạt động phát tán thông tin xuyên tạc, bịa đặt trên không gian mạng. Luôn kiểm chứng thông tin, chỉ đóng góp cho các tổ chức, quỹ chính thống có pháp nhân rõ ràng.

- Không chia sẻ, bình luận, lan truyền nội dung xuyên tạc, sai sự thật để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm.

- Nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra. Đó là hành vi tiếp tay, tài trợ cho các hoạt động vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân rất cao, khi chuyển tiền, đối tượng có thể sử dụng để lừa đảo, mạo danh hoặc bán dữ liệu cá nhân.

- Chủ động báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động kêu gọi ủng hộ bất hợp pháp hoặc dấu hiệu lừa đảo.

