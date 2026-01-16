Phản bác luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc thành tựu phát triển đất nước trước Đại hội XIV của Đảng

Trong những năm qua, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước, nhân dân ta đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động gia tăng hoạt động chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Chúng tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật, hạ thấp thành tựu của đất nước, nhân dân ta, gây hoài nghi, hoang mang, dao động niềm tin trong xã hội. Việc nhận diện rõ bản chất các luận điệu này và kiên quyết đấu tranh phản bác là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, uy tín, vị thế đất nước.

Nhận diện những luận điệu bôi nhọ, chống phá

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các trang truyền thông như BBC, RFA, VOA, RFI, các website và nền tảng mạng xã hội của tổ chức khủng bố, phản động Việt Tân, phần tử phản động hải ngoại, các đối tượng như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Chí Thành... cùng nhiều tài khoản của các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị đã tán phát bài viết, thông tin, hình ảnh xuyên tạc, bôi nhọ thành tựu phát triển đất nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Họ xuyên tạc rằng, các chỉ số kinh tế là mị dân, không phản ánh thực chất đời sống nhân dân, quy kết việc phát triển công nghiệp, đô thị hóa làm mất sinh kế, đẩy người nông dân “vào đường cùng”, “bần cùng hóa người dân”. Luận điệu sai trái khác thường được các đối tượng chống phá sử dụng là phủ nhận thành tựu trong lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chúng cố tình xuyên tạc, bôi nhọ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là “đấu đá nội bộ”, “tranh giành ghế” hoặc mang tính “hình thức, lừa bịp”.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng một số tiêu cực, hành vi lệch chuẩn đạo đức để quy kết rằng, xã hội xuống cấp, giá trị truyền thống mai một là do đường lối của Đảng. Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, những luận điệu xuyên tạc thường xoáy vào việc Việt Nam kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, về chính sách quốc phòng “4 không”; bịa đặt, bóp méo đường lối này là “thiếu bản lĩnh”, “đu dây”, “gió chiều nào theo chiều đấy”, “đứng giữa ngã ba đường”...

Bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch nêu trên là cố tình tách rời tăng trưởng kinh tế với chính sách an sinh xã hội; phủ nhận sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhân dân ta; phủ nhận quyết tâm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, làm sai lệch bản chất nhân văn, tốt đẹp của chế độ XHCN.

Theo dự kiến, Đại hội Đảng XIV sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-25/1/2026.

Thủ đoạn của các đối tượng là thu thập, cắt ghép thông tin tiêu cực để tạo hiệu ứng; lấy cái riêng lẻ, những sai phạm của cá nhân, tổ chức cụ thể để thổi phồng thành vấn đề mang tính hệ thống, phủ nhận cái chung; kích động tâm lý bất mãn, đối lập xã hội... Các đối tượng tung tin bài xuyên tạc, bôi nhọ hòng tấn công trực diện vào nhận thức, gây hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đấu tranh phản bác, bảo vệ sự thật

Các quan điểm sai trái, thù địch nêu trên tuy khác nhau về hình thức nhưng đều có điểm chung là: Phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước; xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; làm suy giảm niềm tin, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phục vụ mục tiêu chống phá trước mắt và lâu dài. Đối với những quan điểm sai trái, thù địch này, có thể thấy:

Thứ nhất, về thành tựu phát triển kinh tế. Các đối tượng tiếp cận theo cách phiến diện, tập trung khai thác những hạn chế, bất cập, thổi phồng, cố ý bỏ qua sự thật rằng trong quá trình phát triển, không quốc gia nào tránh khỏi những thách thức, tồn tại khách quan, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, kinh tế toàn cầu suy giảm, xung đột chính trị gia tăng và thiên tai dịch bệnh diễn biến khó lường.

Điều quan trọng là Việt Nam luôn chủ động nhận diện khó khăn, kịp thời điều chỉnh chính sách, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội. Các thế lực thù địch cố tình bóp méo bức tranh tổng thể đó bằng cách thổi phồng những khó khăn, hạn chế mang tính cục bộ hoặc nhất thời.

Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu và trong những giai đoạn khó khăn nhất, các chủ trương, đường lối về an sinh xã hội với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau càng được đẩy mạnh. Các chính sách hỗ trợ người lao động, người nghèo, đối tượng yếu thế được triển khai kịp thời, đồng bộ, thể hiện rõ bản chất nhân văn của chế độ.

Những kết quả trong công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thể hiện rõ nét, quy mô kinh tế 2025 vượt trên 500 tỷ USD, đời sống người dân ngày càng tăng lên... Đây là minh chứng sinh động bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc nêu trên.

Thứ hai, về luận điệu phủ nhận thành tựu trong lĩnh vực xây dựng nhà nước pháp quyền, phủ nhận kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chúng cố tình xuyên tạc rằng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là “đấu đá nội bộ” hoặc mang tính “hình thức, mị dân” song thực tiễn đã chứng minh ngược lại.

Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai một cách quyết liệt, bài bài, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng và Nhà nước trong việc làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân.

Việc xử lý nghiêm minh nhiều vụ án lớn, phức tạp liên quan đến cán bộ cấp cao không làm suy yếu hệ thống chính trị như luận điệu xuyên tạc mà trái lại, kết quả đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhân dân ngày càng đồng tình, ủng hộ công cuộc này, coi đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “không có ai đứng trên, đứng ngoài pháp luật”.

Thứ ba, trên phương diện văn hóa. Những luận điệu các thế lực xấu là cách đánh tráo khái niệm, lấy hiện tượng cá biệt để phủ nhận xu thế chủ đạo. Thực tế, quan điểm của chiến lược của Đảng xác định “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” được thể hiện nhất quán trong các chủ trương, đường lối.

Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú; các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc được bảo tồn và phát huy; lan tỏa; các giá trị mới, tiến bộ của thời đại được tiếp thu có chọn lọc, góp phần định hình bản lĩnh văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đạt thành tích cao, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước trên trường quốc tế. Các luận điệu quy chụp, phủ nhận thành tựu về văn hóa đều bộc lộ ý đồ chính trị, nhằm hạ thấp hình ảnh, uy tín, danh dự đất nước và con người Việt Nam, gây hoang mang, hoài nghi, chia rẽ.

Thứ tư, về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thực tế, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại được thực hiện nhất quán và linh hoạt đã giúp Việt Nam giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, đồng thời nâng cao uy tín, vị thế đất nước.

Đất nước ta có quan hệ đối ngoại, hợp tác, thương mại với gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Việt Nam ngày càng được đánh giá là đối tác tin cậy, có niềm tin chính trị, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, các loại tội phạm được kiềm chế; cuộc sống người dân ngày càng an ninh, an toàn, bình yên, hạnh phúc.

Những thành tựu đó không chỉ thể hiện ở các thỏa thuận, hiệp định hợp tác mà còn được cụ thể hóa bằng lợi ích thiết thực cho phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thêm việc làm cho người lao động. Việc các đối tượng chống phá cố tình phủ nhận hoặc bóp méo các kết quả này cho thấy rõ động cơ phá hoại, bôi nhọ hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Thực tiễn đủ cơ sở khẳng định, những thành tựu đất nước ta đạt được trong công cuộc đổi mới là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và đầy bản lĩnh. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy sức mạnh, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lấy hạnh phúc, ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất mọi chủ trương, đường lối, chính sách.

Phía trước thời cơ, thuận lợi cùng khó khăn, thách thức đan xen, với niềm tin và sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, đất nước ta hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục đạt được những mục tiêu chiến lược đề ra, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

