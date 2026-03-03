Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 2

Chiều 3/3, Đoàn công tác số 3, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh do đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã: Phú Mỹ, Trạm Thản, Dân Chủ, Phù Ninh, Bình Phú, Xuân Lũng, Lâm Thao, Bản Nguyên và Phùng Nguyên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Qua báo cáo định kỳ và kết quả khảo sát thực tế tại một số Tổ bầu cử cho thấy: Ủy ban Bầu cử các xã thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác bầu cử. Đến nay, đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri cũng như tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin về công tác bầu cử cho cử tri.

Việc trang trí, khánh tiết đã sẵn sàng và xong sớm hơn so với kế hoạch, chủ động các tình huống phát sinh. Không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với các đại biểu ứng cử. Người dân phấn khởi chờ đến ngày bầu cử.

Đại diện lãnh đạo các xã: Lâm Thao, Xuân Lũng báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, đánh giá cao cách làm sáng tạo, hiệu quả của UBBC các xã, các tổ bầu cử thuộc Đơn vị bầu cử số 2, nhất là trong công tác chủ động, trang trí, khánh tiết và hoạt động thi đua sôi nổi giữa các tổ bầu cử.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác bầu cử được triển khai trong điều kiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, đội ngũ cán bộ ở nhiều địa bàn còn mới, chưa thật sự thông thạo địa bàn dân cư. Những yếu tố này đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương phải quyết liệt, sát sao và trách nhiệm hơn nữa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu khu dân cư Lâm Nghĩa (xã Lâm Thao).

Thời gian tới, các địa phương cần bám sát chỉ đạo, thực hiện nghiêm các kết luận của Trung ương, của tỉnh về việc bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ toàn bộ các bước còn lại của quy trình bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để xảy ra sai sót. Các địa phương cần tổ chức các hoạt động vận động bầu cử, tạo điều kiện bình đẳng cho người ứng cử thực hiện quyền theo luật định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn kiểm tra việc chuẩn bị cho ngày bầu cử tại khu vực bỏ phiếu Khu 1 Sơn Vi, xã Phùng Nguyên.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không nhiều, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các tổ bầu cử rà soát, cập nhật danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, đặc biệt tại địa bàn có biến động dân cư lớn như các khu, cụm công nghiệp có công nhân làm việc theo ca; đối tượng là người cao tuổi, người khuyết tật - bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện được quyền bầu cử.

Ủy ban Bầu cử các xã tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở, nhất là ở những địa bàn mới sáp nhập; chủ động nhận diện, dự báo các tình huống có thể phát sinh và xây dựng phương án xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm chính xác, thống nhất, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cử tri, trong đó chú trọng thông tin kịp thời cho cử tri về thời gian, địa điểm bỏ phiếu.

Đinh Vũ