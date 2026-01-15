Hiểm họa... rỉ tai!

Rỉ tai là một hành động giao tiếp, thể hiện sự thân mật, kín đáo giữa người nói và người nghe. Trong sinh hoạt đời thường thì việc rỉ tai nhau là bình thường. Tuy nhiên, với việc công, nhất là những việc liên quan đến pháp luật, chính trị, thì rỉ tai lại là hiểm họa nếu nội dung trao đổi trái pháp luật và đạo đức, không đúng quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, tổ chức. Thực tế cho thấy, đây là tình trạng rất đáng báo động, một trong các biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nguyên nhân gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và mất đoàn kết nội bộ.

Những năm qua đã có rất nhiều chuyện rỉ tai gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng rỉ tai bàn những việc phi pháp, như: Muốn được việc thì phải “bôi trơn”, phải gặp, phải chạy chỗ này, chỗ kia; cấp trên rỉ tai cấp dưới phải tạo ra “cơ chế ngầm” để “làm luật” nhằm vụ lợi (như vụ một số cán bộ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đặt ra “cơ chế ngầm” mỗi hồ sơ của doanh nghiệp phải nộp vài triệu đồng mới được ký duyệt; rồi “cơ chế ngầm” trong ngành đăng kiểm phương tiện vận tải đã và đang bị xử lý, là những ví dụ điển hình).

Tranh minh họa: Mạnh Tiến

Hiện tượng cấp trên rỉ tai cấp dưới (trực tiếp hoặc thông qua phu nhân, trợ lý, lái xe...) để chỉ đạo làm sai, không đúng quy định... cũng không phải hiếm. Trong đó, phổ biến nhất là rỉ tai yêu cầu quan tâm tuyển dụng, cất nhắc, bổ nhiệm những người thân quen, cánh hẩu và yêu cầu “tạo điều kiện” cho công ty “sân sau” trúng thầu. Hầu hết cấp dưới buộc phải nghe lời cấp trên rỉ tai, từ đó dẫn đến làm sai, vi phạm pháp luật, nội bộ cơ quan mất đoàn kết, gây dư luận xấu; những người tốt và doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng bị mất cơ hội thì chán nản, phát sinh tư tưởng, hành vi tiêu cực...

Rỉ tai truyền đạt những thông tin xấu độc, suy diễn không đúng sự thật do các đối tượng bất mãn, phản động đăng trên mạng xã hội cũng là thực trạng rất đáng báo động vì nó diễn ra thường xuyên và phổ biến, ở nhiều đối tượng, gây tâm lý hoang mang, dao động, ngờ vực, dễ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hằng ngày, chúng ta thường thấy ở các quán nước, bên bàn trà, thậm chí ngay trong các cuộc họp vẫn có người rỉ tai nhau về những thông tin xuyên tạc, suy diễn, dùng “thuyết âm mưu” tung lên mạng xã hội chuyện “thâm cung bí sử”, đấu đá, sắp xếp nhân sự lãnh đạo cấp cao... Dù những “tin bẩn” này không có cơ sở nào chứng minh, do đối tượng xấu tung ra nhằm thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, nhưng nó lại lan rất nhanh qua hình thức rỉ tai, gây nguy hại khôn lường: Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm suy yếu “thế trận lòng dân”, khiến những người thiếu hiểu biết hoặc bản lĩnh không vững vàng dễ bị lừa gạt, từ đó mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Rỉ tai về những việc nội bộ của từng cơ quan, tổ chức cũng diễn ra khá phổ biến và đó là nguyên nhân hàng đầu gây mất đoàn kết, thậm chí còn hình thành những phe nhóm ngầm “chơi xấu”, đấu đá nhau. Không ít cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết cấp trên hoặc đồng nghiệp có sai lầm, khuyết điểm nhưng không thẳng thắn, chân thành góp ý riêng hoặc có ý kiến trong giao ban, sinh hoạt cơ quan, mà chỉ rỉ tai nhau, xì xào bàn tán; nhiều thông tin không đúng, chỉ là nghe nói hoặc tự suy diễn, đồn thổi cũng được lan tỏa thông qua... rỉ tai. Hệ lụy là không ít cán bộ, nhân viên tốt bị hiểu sai, bị mất uy tín, mất phiếu tín nhiệm; một số người chưa tốt lại được đánh giá cao; cán bộ có sai lầm, khuyết điểm không được thẳng thắn góp ý, phê bình mà toàn được nịnh khen nên ngày càng trượt ngã, vi phạm nghiêm trọng...

Còn rất nhiều chuyện rỉ tai gây nguy hại cho từng cơ quan, tổ chức nói riêng và cho Đảng, Nhà nước nói chung mà chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận và kiên quyết đấu tranh, phê phán.

Về phương diện tổ chức, Đảng ta đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cần phải đấu tranh loại trừ; đồng thời đã ban hành quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong đó, nghiêm cấm tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những thông tin, quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác...

Về phương diện đạo đức, việc rỉ tai bàn những việc sai trái là không đàng hoàng và trong nhiều trường hợp còn thể hiện sự vụ lợi, cơ hội, thậm chí hèn hạ, nhất là khi phe nhóm, cánh hẩu bàn nhau làm những việc gây hại cho tổ chức và người khác.

Về phương diện pháp lý thì rỉ tai không phải hành vi vi phạm, nhưng nếu nội dung trao đổi trái pháp luật, gây hậu quả xấu và đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phòng, chống rỉ tai tiêu cực, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng và tuân thủ pháp luật, nội quy của tổ chức, nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đấu tranh, phản biện thẳng thắn, công khai, đúng nơi, đúng chỗ. Mỗi tổ chức cần phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản lý; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp rỉ tai những nội dung trái pháp luật và quy định của tổ chức, lợi dụng rỉ tai để thao túng, trục lợi, gây mất đoàn kết nội bộ.

Theo qdnd.vn