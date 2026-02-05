Khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đại hội thể hiện ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Sau 5 ngày làm việc, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ với 61 đại biểu đã tích cực, trách nhiệm tham gia vào các hoạt động, góp phần làm nên thành công của Đại hội.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Đinh Vũ

Hội tụ trí tuệ

Tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có 1.586 đại biểu chính thức thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định và đúng số lượng đại biểu được Bộ Chính trị phân bổ cho từng Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị quyết định thành lập 40 đoàn đại biểu và cử các trưởng đoàn đại biểu; chỉ định 15 đại biểu thuộc các Đảng bộ ngoài nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; phân công 163 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 40 đoàn đại biểu.

Dự Đại hội còn có 205 đại biểu là khách mời trong nước là các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) từ khoá IV đến khoá VIII; lãnh đạo các Ban Đảng ở Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Trung ương nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu đúng tuổi trong năm 2025 do hợp nhất, sáp nhập và không đủ tuổi tái cử; Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu. Ngoài ra còn có 111 khách mời quốc tế là các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Đại hội đã nhận được 898 thư, điện mừng của các chính Đảng, tổ chức quốc tế và khu vực, cá nhân, tổ chức Nhân dân và hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Văn kiện có tính hành động cao

Chuẩn bị cho Đại hội có tầm vóc lịch sử đặc biệt này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đề ra kế hoạch tổng thể, xác định yêu cầu cao, toàn diện trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, đổi mới, khoa học, dân chủ, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Ban Chấp hành Trung ương Đảng có 7 lần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có 14 cuộc, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có 16 cuộc làm việc với các Tiểu ban, Thường trực các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Tiểu ban Văn kiện, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV đã có trên 10 bài viết, nhiều bài phát biểu quan trọng về tiếp tục hoàn thiện và phát triển quan điểm, định hướng chiến lược đổi mới của Đảng ta, đất nước ta trong kỷ nguyên mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Đinh Vũ

Tại Đại hội XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã trình Đại hội các văn kiện gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, tại Đại hội các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn kiện và sôi nổi thảo luận với 815 lượt đồng chí phát biểu tại Đoàn và Hội trường.

Các văn kiện Đại hội XIV của Đảng có tính hành động cao, trên cơ sở những quan điểm, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động. Đặc biệt, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo lựa chọn một số vấn đề cốt lõi, đột phá chiến lược phát triển đất nước giai đoạn cách mạng mới trong dự thảo các văn kiện để xây dựng và ban hành 9 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm triển khai thực hiện ngay, thể hiện bước phát triển về tư duy, tầm nhìn và phương pháp lãnh đạo mới. Phương pháp xây dựng Văn kiện chuyển mạnh từ tiếp cận theo từng lĩnh vực sang tư duy tích hợp, xuyên suốt, gắn chặt tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển, xác định tầm nhìn chiến lược và định hướng cụ thể, có tính hành động cao.

Dân chủ, kỹ lưỡng, khách quan trong công tác nhân sự

Cùng với việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV theo hướng: Dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh. Đồng thời xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Cán bộ, đảng viên tổ 9, phường Hòa Bình theo dõi thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tại các Hội nghị Trung ương 8, 10, 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch với 200 nhân sự gồm: 171 nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức; 29 nhân sự quy hoạch Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Đại hội XIV đã thảo luận và quyết định Quy chế bầu cử theo tinh thần Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng thời, bổ sung, sửa đổi một số điểm cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay và tiếp thu kinh nghiệm tốt đã được kiểm chứng qua đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Việc hoàn thiện Quy chế nhằm phát huy hơn nữa dân chủ, trí tuệ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của đại biểu dự Đại hội; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, khắc phục một số hạn chế trong công tác bầu cử tại Đại hội XIII.

Đại hội thông qua danh sách bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức gồm 199 đồng chí và biểu quyết bầu lấy 180 đồng chí (bằng số lượng Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khoá XIII). Thông qua danh sách bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự khuyết gồm 23 đồng chí và biểu quyết bầu lấy 20 đồng chí (bằng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự khuyết khoá XIII). Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng Quy chế, bầu một lần đủ 180 đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị khoá XIV có 19 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII tái cử và 9 đồng chí lần đầu tham gia. Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Ban Bí thư khoá XIV có một số đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư, 3 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV gồm 23 đồng chí. Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Thành công tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta. Đây là tiền đề vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự chủ chiến lược, tự tin, tự cường, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Dương Liễu