Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp bàn các nội dung quan trọng về kinh tế - ngân sách, an sinh xã hội và chuẩn bị Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ

Ngày 4/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp, thảo luận, cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế - ngân sách và an sinh xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 17-26/4/2026 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh.

Theo kế hoạch, phần lễ tiếp tục duy trì các nghi lễ truyền thống được tổ chức nhiều năm qua; phần hội gồm hơn 20 chương trình, sự kiện, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, bắn pháo hoa tầm cao. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên tổ chức chương trình “Giao lưu ngoại giao văn hóa - Phú Thọ 2026” và tái tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Toàn cảnh hội nghị.

Thống nhất cao với chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu việc tổ chức lễ hội phải đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối; chú trọng công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông, chăm sóc y tế và xử lý rác thải. Các sở, ngành liên quan cần xây dựng phương án phối hợp chặt chẽ, quyết tâm tổ chức mùa lễ hội kiểu mẫu, an toàn, văn minh, thành công.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trọng tâm về kinh tế - ngân sách, gồm: Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 đối với các dự án ngân sách Trung ương; phương án phân bổ nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025; tạm cấp kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với các tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, việc phân bổ vốn đầu tư phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung, ưu tiên các dự án có khả năng giải ngân tốt, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; trong đó đặc biệt quan tâm các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng - an ninh.

Đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát kỹ danh mục dự án, bảo đảm khơi thông nguồn lực, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhất là tại các khu vực còn khó khăn. Đối với kinh phí phục vụ bầu cử, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đúng quy định, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho ngày hội toàn dân.

Liên quan đến tờ trình ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín và quy định tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chức năng phải rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo tiến độ các công trình năng lượng trọng điểm quốc gia nhưng không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái bền vững.

Đối với chính sách tặng quà Tết cho người nghèo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, đối chiếu các quy định để triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết ấm áp, an vui. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương báo cáo Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Đối với nội dung về việc tiếp nhận và đổi tên Bệnh viện 74 Trung ương từ Bộ Y tế về trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu sau khi tiếp nhận nguyên trạng, ngành y tế phải có phương án sử dụng hiệu quả công năng của bệnh viện, thực hiện quản lý tài sản chặt chẽ và bố trí nhân lực phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời cần khẩn trương ban hành quy chế quản lý cụ thể để đơn vị sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động.

Đinh Vũ