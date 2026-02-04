HĐND xã Yên Lạc tổ chức Kỳ họp thứ 5 và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo xã Yên Lạc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND xã Yên Lạc đã thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tạm giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 111 của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và số lượng người hoạt động không chuyên trách xã Yên Lạc năm 2026 bảo đảm phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND xã Yên Lạc đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định. HĐND xã đã tổ chức thành công các kỳ họp, ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, quyết định những vấn đề then chốt về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Kinh tế của xã duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay có 9/25 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm, toàn xã có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Hoạt động giám sát của HĐND xã được tăng cường; công tác tiếp xúc cử tri ngày càng đi vào chiều sâu, kịp thời giải quyết nhiều kiến nghị, phản ánh chính đáng của Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của cử tri đối với chính quyền địa phương.