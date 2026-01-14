Củng cố những “cột mốc tư tưởng” trước Đại hội XIV

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Cụm pa-nô chào mừng Đại hội XIV của Đảng được lắp đặt tại trung tâm xã Tân Sơn.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dịp để đất nước nhìn lại chặng đường đã qua và vạch ra chiến lược cho tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động chống phá với cường độ quyết liệt, thủ đoạn tinh vi hơn. Chúng tập trung công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng những tư tưởng này đã lỗi thời, không còn phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Cùng với đó, chúng xuyên tạc công tác nhân sự; phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước, lợi dụng những khó khăn cục bộ của nền kinh tế hoặc những sơ hở trong quản lý để thổi phồng, bóp méo sự thật. Vấn đề dân chủ, nhân quyền, chống tham nhũng, tiêu cực cũng liên tục bị chúng khai thác dưới góc nhìn sai lệch để kích động biểu tình, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Trước những luận điệu thù địch, phản động, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần nhận thức đầy đủ, rõ ràng và khoa học hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Cần giữ vững "kim chỉ nam”, xác định rõ nền tảng tư tưởng vững chắc là tiền đề để Đảng ta đưa ra những quyết sách đúng đắn tại Đại hội XIV, giúp đất nước tận dụng thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội vì khi thông tin xấu, độc bị đẩy lùi, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nghị quyết. Trong kỷ nguyên số, không gian mạng trở thành “chiến trường” chính. Việc làm chủ thông tin và chống lại các luận điệu xuyên tạc là yếu tố sống còn để giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn xác định là lực lượng nòng cốt, những “hạt nhân” lan tỏa giá trị tích cực. Để bảo vệ Đảng trước thềm Đại hội XIV, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ lý luận. Bởi, muốn đấu tranh hiệu quả, trước hết bản thân người đảng viên phải “sáng”. Cần không ngừng học tập, trau dồi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Chỉ khi có nền tảng lý luận vững chắc, cán bộ mới có đủ khả năng “miễn dịch” trước những thông tin xuyên tạc và đủ sắc sảo để phản bác các quan điểm sai trái. Cùng với đó, cần gương mẫu, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; xác định mỗi tài khoản mạng xã hội của đảng viên phải là một “cột mốc tư tưởng”.

Không khí tưng bừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hạ Hòa hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Chủ động đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống về thành tựu của đất nước, các gương điển hình tiên tiến, sự chuẩn bị tích cực cho Đại hội XIV. Tuyệt đối không lưu trữ, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin từ các nguồn không chính thống (như các trang mạng phản động, hội nhóm cực đoan). Khi gặp các bình luận tiêu cực, cần có thái độ đấu tranh kiên quyết nhưng văn minh, sử dụng lý lẽ và bằng chứng thuyết phục thay vì sa vào tranh cãi thiếu văn hóa. Cần thực hiện tốt phương châm “xây đi đôi với chống” và tinh thần chủ đạo: Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực.

Cán bộ, đảng viên tại cơ sở cần gần dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Khi xuất hiện những tin đồn thất thiệt tại địa phương, đơn vị, đảng viên phải là người đầu tiên giải thích, định hướng dư luận, không để “đốm lửa nhỏ” bùng phát thành sự cố lớn. Chủ động và quyết liệt trong công tác tự phê bình và phê bình. Phải coi đoàn kết là sức mạnh với việc các chi bộ cần duy trì nề nếp sinh hoạt, thẳng thắn nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc làm sạch đội ngũ, kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực cũng chính là cách bảo vệ uy tín của Đảng thiết thực nhất, tước bỏ “vũ khí” mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá.

Đại hội XIV của Đảng là thời điểm cực kỳ quan trọng khẳng định khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại thông tin xấu, độc không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người con đất Việt yêu nước. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên hãy là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, giữ cho trí tuệ luôn sáng, trái tim luôn nóng và bản lĩnh luôn vững vàng.

Bằng sự đoàn kết và trách nhiệm, chúng ta sẽ tạo nên bức “tường thành” kiên cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần vào sự thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Quốc Hội