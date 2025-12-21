Ngành Xây dựng thực hiện “5 đảm bảo, 6 đột phá” để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Ngày 21/12, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Bộ Xây dựng (Hà Nội). Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây dựng.

Năm 2025 là năm đầu tiên Bộ Xây dựng vận hành theo mô hình tổ chức mới sau hợp nhất. Trong bối cảnh đó, ngành Xây dựng đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, nỗ lực triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ được giao. Bộ đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trên mọi lĩnh vực quản lý của ngành và đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Hoàn thành thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau; hoàn thành một số công trình và đón các chuyến bay đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào ngày 19/12/2025.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Thu hút vốn huy động từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quốc gia ước đạt 3,84 triệu tỷ đồng; năm 2025 trên cả nước hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội (đạt 102% kế hoạch năm 2025). Chủ trì, phối hợp tổ chức thành công 3 buổi lễ khởi công, khánh thành quy mô lớn trên cả nước với 564 công trình (với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng), trong đó số công trình do Bộ Xây dựng quản lý, thực hiện là 26 công trình/dự án với tổng vốn là 437 nghìn tỷ đồng để chào mừng các sự kiện lớn của đất nước...

Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của Bộ đạt trên 9%, góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% trong năm 2025 và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Năm 2026, Bộ Xây dựng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: Hoàn thiện thể chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Tập trung hoàn thiện các thủ tục để khởi công Dự án thành phần 2 - Dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội - Hải Phòng và một số dự án trọng điểm khác. Chú trọng nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thúc đẩy phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Triển khai các nhiệm vụ về phát triển đô thị thông minh; xây dựng và đầu tư phát triển hệ thống hạ thầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng và các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý khoa học công nghệ, chuyển đổi số, môi trường, vật liệu xây dựng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của Bộ Xây dựng vào thành tích chung của cả nước, thể hiện qua 32 chữ: “Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh - số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới”.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cần phấn đấu tăng trưởng 2 con số, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững. Tập trung thực hiện “5 đảm bảo, 6 đột phá”. Trong đó, 5 đảm bảo gồm: Thể chế thông thoáng, hoàn thiện; hạ tầng thông suốt; quản trị thông minh; cách làm thông dụng và bảo đảm hợp tác thông hiểu. 6 đột phá là: Đột phá về tư duy và tầm nhìn phải phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của tình hình mới; tập trung và huy động nguồn lực trong triển khai và xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển nhà ở xã hội và các phương thức giao thông toàn diện, bao trùm, giảm chi phí logistics; khắc phục tồn tại hạn chế, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công...

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với khí thế mới, động lực mới, toàn ngành Xây dựng sẽ gặt hái được những thắng lợi, thành tựu mới, đột phá hơn, mạnh mẽ hơn, thắng lợi hơn; góp phần phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Huân chương Lao động các hạng cho các đồng chí là cán bộ, lãnh đạo Bộ Xây dựng. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Bộ Xây dựng được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ dự Lễ công bố và thực hiện nghi thức khởi động vận hành các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Xây dựng.

Vĩnh Hà