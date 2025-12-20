Hội nghị tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ năm 2025

Sáng 20/12, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ phối hợp với Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ năm 2025 cho hơn 250 cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở và cán bộ các sở, ngành khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh cải cách hành chính. Thực tiễn cho thấy, chính quyền cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã không chỉ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, mà còn trực tiếp giải quyết khối lượng lớn hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, công tác văn thư, lưu trữ giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của bộ máy chính quyền, vừa là căn cứ pháp lý phục vụ giải quyết công việc, vừa là nguồn tư liệu quan trọng cho công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sự thay đổi về thẩm quyền quản lý đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo hướng khoa học, hiện đại và thống nhất, nhằm bảo đảm an toàn thông tin, tránh thất thoát dữ liệu. Việc lập hồ sơ công việc cũng cần được thực hiện thực chất, xuất phát từ chính ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên sẽ được trang bị, cập nhật những nội dung trọng tâm như: nghiệp vụ công tác văn thư theo quy định hiện hành; xây dựng danh mục hồ sơ và bảng thời hạn bảo quản tài liệu; lập và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; hướng dẫn thống nhất quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến; kỹ năng lập hồ sơ công việc và thực hành trên hệ thống văn bản điều hành của tỉnh Phú Thọ.

Giảng viên truyền đạt các chuyên đề quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ.

Đây là những chuyên đề có ý nghĩa thực tiễn, gắn với mục tiêu cải cách hành chính và chuyển đổi số mà tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt triển khai, qua đó góp phần nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đăng Khoa