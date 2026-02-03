Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chúc Tết, tặng quà tại phường Thanh Miếu

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết tại địa bàn phường Thanh Miếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chúc Tết gia đình ông Trần Văn Hoan, 102 tuổi ở khu 4, đảng viên 77 năm tuổi Đảng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong chương trình tặng quà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã đến thăm ông Trần Văn Hoan, 102 tuổi ở khu 4, đảng viên 77 năm tuổi Đảng; gia đình bà Đinh Thị Sâm và bà Lê Thị Ngữ ở khu Hồng Hà thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn thăm, chúc Tết gia đình bà Đinh Thị Sâm - hộ nghèo tại phường Thanh Miếu

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe và gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các gia đình. Đồng chí mong muốn đảng viên 77 năm tuổi Đảng Trần Văn Hoan luôn mạnh khỏe, trường thọ, là chỗ dựa cho gia đình, cộng đồng; tiếp tục tuyên truyền, vận động con cháu phát huy truyền thống gia đình, tích cực lao động, cống hiến xây dựng quê hương. Đối với các hộ nghèo, hộ khó khăn, đồng chí động viên các hộ nỗ lực cố gắng, thi đua lao động sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đời sống hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp lễ, Tết, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

