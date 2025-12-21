Sáng ngời tình quân dân trên quê hương Chí Đám

Những tuyến đường được chỉnh trang khang trang, những ngôi nhà chính sách được sửa chữa kịp thời, nhiều công trình dân sinh mang đậm dấu ấn “Bộ đội Cụ Hồ”... đã và đang tô thắm thêm tình cảm “quân với dân một ý chí” trên quê hương Chí Đám. Năm 2025, công tác dân vận giữa xã Chí Đám và Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ở địa phương.

Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Chí Đám tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 98.

Năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét trong công tác phối hợp, kết nghĩa giữa xã Chí Đám và Trung đoàn 98 với những kế hoạch bài bản, chặt chẽ, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Ngày khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, 16/7/2025, hai đơn vị đã sớm ký kết Quy chế hoạt động kết nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ phối hợp giữa địa phương và đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở cấp xã và cấp Trung đoàn, sự phối hợp còn được lan tỏa sâu rộng khi các đơn vị trực thuộc Trung đoàn 98 ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị, khu dân cư trên địa bàn xã. Việc triển khai trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy xã và chương trình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Trung đoàn, bảo đảm mỗi hoạt động của bộ đội khi về với Nhân dân đều mang lại giá trị thiết thực, hiệu quả lâu dài.

Công tác dân vận năm 2025 được chia làm hai đợt ra quân lớn, tập trung vào những phần việc sát sườn với đời sống dân sinh.

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 98 cùng đoàn viên thanh niên xã dọn dẹp bia tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sỹ tại khu Vân Tiến 3, xã Chí Đám.

Trong đợt 1 (tháng 7/2025), hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 98 cùng hàng trăm hội viên thuộc các tổ chức đoàn thể của xã và Nhân dân trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh môi trường hơn 3km đường trục trung tâm xã; chỉnh trang khuôn viên trụ sở UBND xã, khu di tích lịch sử Đình Cả và bia tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sỹ. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được chú trọng với việc tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 250 đối tượng chính sách, trao tặng 478 suất quà với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7. Những kết quả đạt được là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chí Đám lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Cán bộ xã Chí Đám, Trung đoàn 98, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương và Nhân dân hưởng ứng ra quân triển khai công tác dân vận đợt 2, năm 2025 tại xã Chí Đám.

Tiếp nối thành công đó, đợt 2 (tháng 12/2025) được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) với sự tham gia của hàng chục cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 98 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại 6 khu dân cư: Tân Minh, Liên Phú, Tân Thành, Vân Tiến 2, Vân Tiến 3 và Nam Đẩu.

Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, các lực lượng tập trung thực hiện nhiều phần việc thiết thực: Phối hợp dựng hàng rào lưới, chôn cột bê tông cho tuyến đường mới giải tỏa dài hơn 500m tại khu Tân Minh; nạo vét, khơi thông tuyến mương nội đồng dài 2.700m tại khu Liên Phú, phục vụ sản xuất vụ mới. Tham gia cải tạo 1.500m2 khuôn viên Trường Tiểu học Vân Du, sửa chữa rãnh thoát nước, giúp đỡ hơn 18 gia đình chính sách bị ảnh hưởng do sạt lở bởi mưa lũ; chỉnh trang nhà văn hóa khu dân cư và các công trình tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sỹ. Những công trình, phần việc ý nghĩa ấy tiếp tục khắc sâu hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. Song song với các hoạt động giúp dân, nhiều hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn hóa – thể thao cũng được tổ chức hiệu quả... đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân.

Đồng chí Cao Thị Ngọc Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chí Đám nhấn mạnh: “Việc phối hợp kết nghĩa giữa xã Chí Đám và Trung đoàn 98 không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận mà còn là nền tảng quan trọng để tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động Nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Có thể khẳng định, công tác dân vận tại xã Chí Đám đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Những mô hình “Dân vận khéo” như: Thắp sáng đường quê; đường hoa phụ nữ; sáng từ ngõ, đẹp từ nhà, mô hình thu gom rác thải... tiếp tục được duy trì và nhân rộng, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Thành công của các đợt ra quân làm công tác dân vận năm 2025 là minh chứng sinh động cho sự phối hợp hiệu quả giữa địa phương và đơn vị quân đội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xã Chí Đám hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chí Đám lần thứ I đã đề ra.

Vĩnh Hà - Thuỳ Vân