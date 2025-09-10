Động lực từ phong trào thi đua yêu nước ở xã Cao Phong

Vượt qua những khó khăn ban đầu sau sáp nhập, xã Cao Phong đã vươn lên, tạo ra những chuyển biến toàn diện trên mọi lĩnh vực đời sống. Động lực cốt lõi cho sự phát triển vượt bậc ấy đến từ việc triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Năm 2024, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính, xã Cao Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 đơn vị: xã Hợp Phong, xã Thu Phong và thị trấn Cao Phong. Vùng đất giàu truyền thống cách mạng này bước vào một giai đoạn phát triển mới với diện tích tự nhiên gần 80km2, dân số trên 20.000 người, trải dài trên 31 khu dân cư. Nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 6 và tỉnh lộ 12B, Cao Phong có lợi thế lớn để bứt phá.

Giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền xã đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương về công tác thi đua khen thưởng, xác định đây là “chìa khóa” để khơi dậy nội lực, huy động sức mạnh toàn dân. Các phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, kinh tế của Cao Phong duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân hàng năm đạt 7,3%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 3,27%. Diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Kết cấu hạ tầng xã Cao Phong ngày càng khang trang

Thấm nhuần lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, mỗi người dân Cao Phong đều nỗ lực trở thành một chiến sĩ trên mặt trận của mình. Phong trào “Nông dân Cao Phong thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã trở thành một vườn ươm, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Xã Cao Phong đã hình thành vùng sản xuất cam hàng hóa mang lại thu nhập đáng kể cho người dân

Tiêu biểu như anh Bùi Văn Trung ở xóm Đỉnh Cun, một nông dân không qua trường lớp đào tạo nhưng bằng ý chí và đam mê, đã biến vùng đất đồi thành vựa na trù phú. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương phù hợp, năm 2019, anh mạnh dạn đầu tư trồng 1ha na. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, anh đã thành công khi sản phẩm “Na Đỉnh Cun” được công nhận OCOP 3 sao, được người tiêu dùng ưa chuộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nghệ nhân Ưu tú Bùi Ngọc Thuận (xóm Bưng 1) vẫn miệt mài “giữ hồn” văn hóa dân tộc Mường

Hay như chàng thanh niên sinh năm 1992 Phạm Trung Kiên ở khu 3, người đã thắp lên ngọn lửa khát vọng làm giàu cho nhiều bạn trẻ. Khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, kiến thức kỹ thuật hạn chế, anh Kiên không nản lòng. Năm 2018, anh quyết định trồng gần 400 cây cam. Sau 5 năm kiên trì chăm sóc đúng quy trình, vườn cam của anh đã cho thu hoạch hơn 20 tấn quả mỗi năm, chất lượng thơm ngon, được thị trường đón nhận.

Chị Vũ Thị Lệ Thuỷ - Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm, lại là biểu tượng của tư duy đổi mới, sáng tạo. Gắn bó với cây cam Cao Phong từ nhỏ, thấu hiểu những thăng trầm của đặc sản quê hương, chị đã tiên phong xây dựng mô hình trồng cam theo hướng hữu cơ, kết hợp xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số. Đặc biệt, HTX 3T Farm đã thành công đưa quả cam Cao Phong xuất khẩu sang thị trường Anh Quốc vào năm 2023, một cột mốc lịch sử. Không dừng lại ở đó, chị Thủy còn triển khai mô hình du lịch trải nghiệm vườn cam, mở ra hướng đi bền vững, nâng cao giá trị cho nông sản địa phương.

Thi đua yêu nước không chỉ là làm kinh tế giỏi, mà còn là sống có trách nhiệm, chan chứa tình người. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, các tổ chức đoàn thể và nhân dân xã Cao Phong đã chung tay hành động. Chỉ sau hơn 6 tháng, 36 hộ gia đình khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới, hoàn thành 100% kế hoạch.

Niềm vui vỡ òa trên gương mặt ông Bùi Văn Mớn ở xóm Quyền khi được dọn về ngôi nhà mới khang trang rộng gần 90m2, thay thế cho căn nhà cũ nát gần 40 năm tuổi. Ông Mớn xúc động chia sẻ, giấc mơ an cư của gia đình đã trở thành hiện thực nhờ sự hỗ trợ 60 triệu đồng từ Nhà nước cùng sự giúp đỡ về ngày công của bà con lối xóm. Những ngôi nhà “Đại đoàn kết” được dựng lên không chỉ che mưa che nắng, mà còn thắp lên hy vọng, tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Song song với phát triển kinh tế và an sinh xã hội, phong trào thi đua còn hướng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Ở tuổi ngoài 80, Nghệ nhân ưu tú Bùi Ngọc Thuận (xóm Bưng 1) vẫn miệt mài “giữ hồn” văn hóa dân tộc Mường. Cùng với đó, các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, như CLB hát ví, hát thường của phụ nữ xóm Bưng 1, đã tạo ra sân chơi lành mạnh, gắn kết cộng đồng và trao truyền di sản quý báu của cha ông cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, các cuộc vận động như “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi. Cô giáo Nguyễn Thị Yên, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Cao Phong, với 25 năm cống hiến, là một tấm gương như thế. Bằng tình yêu nghề và phương pháp giảng dạy sáng tạo, cô đã truyền lửa đam mê môn Ngữ văn và Giáo dục công dân cho bao thế hệ học trò, bồi dưỡng nhiều học sinh đạt giải cao.

Những cá nhân, tập thể tiêu biểu kể trên chỉ là một vài trong số rất nhiều “bông hoa đẹp” đang ngày ngày khoe sắc trong vườn hoa thi đua yêu nước của xã Cao Phong. Giai đoạn 2020-2025, xã đã có 11 tập thể và 19 cá nhân được UBND tỉnh và xã tặng giấy khen.

Đồng chí Bùi Đăng Khoa - Phó chủ tịch UBND xã Cao Phong, khẳng định: “Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ và Nhân dân. Đây chính là động lực quan trọng để xã Cao Phong đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới, triển khai các phong trào thi đua hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030” tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, đưa địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Lê Chung