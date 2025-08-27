Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng

{title}
{publish}
{head}
Theo yêu cầu của Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá và để giảm lũ cho hệ thống sông Bưởi, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã tiến hành đóng cửa tràn xả lũ hồ Cánh Tạng từ 9 giờ 30, ngày 27/8/2025.
Cửa van xả lũ hồ Cánh Tạng.
Để đảm bảo an toàn khu vực lòng hồ Cánh Tạng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đề nghị UBND các xã Yên Phú, Lạc Sơn, Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chính quyền các thôn, xóm, các cơ quan, đơn vị ở ven khu vực sông, suối, phía thượng lưu lòng hồ và toàn thể Nhân dân vùng lòng hồ Cánh Tạng triển khai các biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản.
Ban Quản lý, vận hành hồ Cánh Tạng được tổ chức ứng trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến lưu lượng nước đến, cập nhật thường xuyên mực nước; quan trắc kiểm tra mức độ an toàn toàn bộ tuyến đập, các hạng mục...
Mực nước hồ Cánh Tạng sáng 27/8 ở cao trình 80,30m, vượt cao trình ngưỡng tràn khoảng 0.5m.
Trước đó vào 14 giờ ngày 26/8, do ảnh hưởng bão số 5, lưu lượng nước đổ về hồ chứa nước Cánh Tạng tăng cao, vượt ngưỡng tràn tại cửa van xả lũ (cao trình 79,75 m), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã tiến hành xả tràn hồ Cánh Tạng nhằm đảm bảo an toàn công trình.
Hồng Trung
baophutho.vn Từ ngày 1/7, thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính...
baophutho.vn Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngành cơ khí đóng vai trò nền tảng, là động lực phát triển then chốt. Tại Phú Thọ, với...
baophutho.vn Tính đến 16 giờ ngày 27/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (KAJIKI) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây thiệt hại về người...
baophutho.vn Những năm qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Vĩnh Phúc luôn là đơn vị đi đầu trong sử dụng các dịch...
baophutho.vn Từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Phú Thọ mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều phường mới được thành...
baophutho.vn Nằm ở vùng trung du miền núi phía Bắc của tỉnh, xã Chí Đám từ lâu được biết đến là vùng canh tác bưởi đặc sản nổi tiếng khắp vùng. Khai thác...
baophutho.vn Để ứng phó với diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, khách hàng sử dụng điện trước, trong và sau bão, cùng với...