Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng

Theo yêu cầu của Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá và để giảm lũ cho hệ thống sông Bưởi, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã tiến hành đóng cửa tràn xả lũ hồ Cánh Tạng từ 9 giờ 30, ngày 27/8/2025.

Cửa van xả lũ hồ Cánh Tạng.

Để đảm bảo an toàn khu vực lòng hồ Cánh Tạng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đề nghị UBND các xã Yên Phú, Lạc Sơn, Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chính quyền các thôn, xóm, các cơ quan, đơn vị ở ven khu vực sông, suối, phía thượng lưu lòng hồ và toàn thể Nhân dân vùng lòng hồ Cánh Tạng triển khai các biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản.

Ban Quản lý, vận hành hồ Cánh Tạng được tổ chức ứng trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến lưu lượng nước đến, cập nhật thường xuyên mực nước; quan trắc kiểm tra mức độ an toàn toàn bộ tuyến đập, các hạng mục...

Mực nước hồ Cánh Tạng sáng 27/8 ở cao trình 80,30m, vượt cao trình ngưỡng tràn khoảng 0.5m.

Trước đó vào 14 giờ ngày 26/8, do ảnh hưởng bão số 5, lưu lượng nước đổ về hồ chứa nước Cánh Tạng tăng cao, vượt ngưỡng tràn tại cửa van xả lũ (cao trình 79,75 m), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã tiến hành xả tràn hồ Cánh Tạng nhằm đảm bảo an toàn công trình.

Hồng Trung