Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng

Theo yêu cầu của Cục Thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá và để giảm lũ cho hệ thống sông Bưởi, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã tiến hành đóng cửa tràn xả lũ hồ Cánh Tạng từ 9 giờ 30, ngày 27/8/2025.

Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng

Cửa van xả lũ hồ Cánh Tạng.

Để đảm bảo an toàn khu vực lòng hồ Cánh Tạng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đề nghị UBND các xã Yên Phú, Lạc Sơn, Lạc Lương, tỉnh Phú Thọ thông báo cho chính quyền các thôn, xóm, các cơ quan, đơn vị ở ven khu vực sông, suối, phía thượng lưu lòng hồ và toàn thể Nhân dân vùng lòng hồ Cánh Tạng triển khai các biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản.

Ban Quản lý, vận hành hồ Cánh Tạng được tổ chức ứng trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến lưu lượng nước đến, cập nhật thường xuyên mực nước; quan trắc kiểm tra mức độ an toàn toàn bộ tuyến đập, các hạng mục...

Đóng tràn xả lũ hồ chứa nước Cánh Tạng

Mực nước hồ Cánh Tạng sáng 27/8 ở cao trình 80,30m, vượt cao trình ngưỡng tràn khoảng 0.5m.

Trước đó vào 14 giờ ngày 26/8, do ảnh hưởng bão số 5, lưu lượng nước đổ về hồ chứa nước Cánh Tạng tăng cao, vượt ngưỡng tràn tại cửa van xả lũ (cao trình 79,75 m), Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã tiến hành xả tràn hồ Cánh Tạng nhằm đảm bảo an toàn công trình.

Hồng Trung


Hồng Trung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND Xả lũ tỉnh Phú Thọ Phòng chống thiên tai công trình thủy lợi Khai thác Hòa bình Quản lý vận hành Công ty hồ chứa
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5

Tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 5
2025-08-27 18:16:00

baophutho.vn Tính đến 16 giờ ngày 27/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (KAJIKI) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây thiệt hại về người...

Ba “siêu phường” của tỉnh Phú Thọ

Ba “siêu phường” của tỉnh Phú Thọ
2025-08-27 15:58:00

baophutho.vn Từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Phú Thọ mới chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều phường mới được thành...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long