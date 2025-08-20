Đông trùng hạ thảo Tam Đảo: Nâng tầm dược liệu Việt

Với chất lượng sánh ngang sản phẩm tự nhiên, Đông trùng hạ thảo Tam Đảo (được nuôi cấy thành công ngay tại Vườn Quốc gia Tam Đảo) không chỉ khẳng định giá trị dược liệu Việt mà còn mở ra một hướng đi mới cho nền y học nước nhà.

Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo nuôi dưỡng Đông trùng hạ thảo trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.

Từ huyền thoại thiên nhiên đến “tiên dược” nuôi cấy

Đông trùng hạ thảo, hay “cỏ mùa đông, côn trùng mùa hè”, là một trong những kỳ quan của tự nhiên. Nó là kết quả của mối quan hệ cộng sinh độc đáo giữa một loài nấm thuộc chi Cordyceps và ấu trùng bướm. Vào cuối thu, bào tử nấm ký sinh vào cơ thể ấu trùng. Khi mùa đông khắc nghiệt đến, ấu trùng chết, nhưng bào tử nấm vẫn tiếp tục phát triển. Đến mùa hè, từ xác ấu trùng, nấm mọc lên phần quả thể như một cành cây nhỏ. Chính chu trình sống đặc biệt này đã tạo nên tên gọi đầy bí ẩn cho loại dược liệu này.

Nắm bắt xu thế của khoa học công nghệ, một đội ngũ bác sĩ, dược sĩ và nhà khoa học tại Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo đã ấp ủ giấc mơ đưa loại “thần dược” này về Việt Nam. Với khí hậu mát mẻ, trong lành, Vườn Quốc gia Tam Đảo trở thành môi trường lý tưởng để nuôi cấy nấm Cordyceps militaris. Thay vì sử dụng ấu trùng tự nhiên, các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ hiện đại, cấy nấm vào nhộng tằm và nuôi dưỡng trong môi trường kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.

Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo dùng phương pháp cấy nấm vào nhộng tằm.

Kết quả vượt ngoài mong đợi. Đông trùng hạ thảo Tam Đảo sau khi thu hoạch và kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng các hoạt chất quý như Adenosine và Cordycepin tương đương, thậm chí cao hơn một số sản phẩm tự nhiên trên thị trường.

Chinh phục thị trường trong nước và vươn ra thế giới

Sự thành công này không chỉ giúp Công ty chủ động nguồn cung, tạo ra sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý, mà còn mở ra một hướng đi mới cho ngành dược liệu Việt. Ông Hà Văn Khánh - Giám đốc Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi đưa được một sản phẩm chất lượng tốt, mang giá trị y học cao đến với người tiêu dùng Việt Nam, không còn phải phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu đắt đỏ”.

Không chỉ chinh phục thị trường nội địa, Đông trùng hạ thảo Tam Đảo còn khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Năm 2018, sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Đức, Nga và Trung Quốc - nơi được coi là “cái nôi” của Đông trùng hạ thảo.

Ông Hà Văn Khánh lý giải: "Mặc dù Đông trùng hạ thảo Trung Quốc rất nổi tiếng, nhưng phần lớn được nuôi cấy trên sinh khối, trong khi chúng tôi có thế mạnh về ký chủ nhộng tằm. Điều này mang lại chất lượng và hàm lượng hoạt chất vượt trội, được các đối tác quốc tế đánh giá cao."

Sản phẩm của Công ty đã xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Đức, Nga và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo cũng liên tục đổi mới để đa dạng hóa sản phẩm. Từ những sợi nấm tươi và khô ban đầu, giờ đây, Đông trùng hạ thảo Tam Đảo đã được bào chế thành nhiều dạng tiện lợi hơn như viên nang, trà, rượu ngâm, và cả kem dưỡng da. Việc không ngừng cải tiến và đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ đã giúp thương hiệu này có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trở thành niềm tự hào của dược liệu Việt.

Giá trị y học và những câu chuyện từ người dùng

Để giúp người tiêu dùng dễ dàng sử dụng và chế biến, Công ty Thảo Dược Tam Đảo đã giới thiệu nhiều công thức độc đáo. Từ món cháo Đông trùng hạ thảo bồi bổ cho người mới ốm dậy, người già và trẻ em, đến món Đông trùng hạ thảo hầm thịt (gà, vịt, ba ba) giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất. Đơn giản hơn, bạn có thể dùng trà Đông trùng hạ thảo hàng ngày để thanh lọc cơ thể, giải tỏa căng thẳng hay sử dụng rượu Đông trùng hạ thảo như một thức uống bổ dưỡng cho phái mạnh.

Giới thiệu các sản phẩm Đông trùng hạ thảo Tam Đảo tới khách hàng.

Chất lượng của Đông trùng hạ thảo Tam Đảo được minh chứng rõ nhất qua sự tin tưởng của người tiêu dùng. Ông Lê Văn Toàn ở Hà Nội chia sẻ: "Tuổi già bệnh nhiều, tôi đã dùng đủ loại thực phẩm chức năng nhưng khi chuyển sang Đông trùng hạ thảo Tam Đảo thì thấy khác biệt. Chỉ sau nửa tháng, tôi ăn ngon, ngủ sâu giấc và hết hẳn chứng tiểu đêm".

Hay câu chuyện của chị Nguyễn Thanh Hà, phường Vĩnh Phúc: "Sau sinh, cơ thể tôi rất mệt mỏi và tăng cân. Tôi dùng Đông trùng hạ thảo Tam Đảo nấu cháo và sau 3 tháng, sức khỏe tôi rất tốt, da dẻ hồng hào, mà cân nặng cũng không tăng".

Những câu chuyện này đã khẳng định vị thế của Đông trùng hạ thảo Tam Đảo, không chỉ là sản phẩm chất lượng cao mà còn là niềm tự hào của dược liệu Việt. Công ty TNHH Thảo Dược Tam Đảo đang không ngừng đầu tư, mở rộng sản xuất với mục tiêu đưa thương hiệu vươn xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

