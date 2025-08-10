Đột phá trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật ở Nguyệt Đức

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm gần đây, xã Nguyệt Đức đã hình thành hàng chục mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế thiết thực, tạo sự đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng.

Mô hình trồng dưa trong nhà kính của anh Tạ Văn Hiệp, xã Nguyệt Đức đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hiệu quả từ chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Là xã thuần nông, giá trị sản xuất đạt thấp nhờ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa, bảo đảm sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn thực phẩm, xã Nguyệt Đúc đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao theo mô hình sản xuất tập trung hàng hóa và nâng cao giá trị theo từng giai đoạn.

Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành hàng chục mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế như: Vùng trồng cây dưa chuột, dưa trong nhà màng thôn Đống Cao quy mô 7,5ha; vùng trồng cây ngô ngọt thôn Tiên Đài, quy mô trên 10ha; vùng trồng lúa kết hợp thủy sản thôn Phúc Cẩm quy mô hơn 3,6ha. Các mô hình sản xuất trên mang lại thu nhập ổn định cho hơn 1.500 hộ gia đình trong xã.

Cũng nhờ ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất thúc đẩy tăng trưởng, 5 năm vừa qua tăng trưởng nông nghiệp bình quân 5 năm của xã đạt 2,98%/năm. Đến nay, tổng diện tích đất gieo trồng toàn xã hơn 903ha với 72% gieo trồng giống cây trồng có chất lượng được hỗ trợ đưa vào sản xuất. Giá trị thu được trên 1ha canh tác đạt 150,5 triệu đồng (tăng 5,4 triệu đồng so với năm 2020). Diện tích nuôi thuỷ sản đạt 128ha, năng suất đạt 4,8 tấn/ha, sản lượng đạt 614,4 tấn. Nhờ đó, thu nhập bình quân của người dân tăng từ 50 triệu đồng/người năm 2020 lên 85 triệu đồng/người năm 2025.

Anh Tạ Văn Hiệp chăm sóc vườn dưa của gia đình

Người tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Anh Tạ Văn Hiệp, thôn Đống Cao cho biết: Năm 2017, tôi cùng bạn Nguyễn Thái Phi về quê thuê đất, đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà màng (che kính) hiện đại trồng dưa ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn công nghệ Israel. Trồng dưa trong nhà kính, đảm bảo cây trồng luôn trong điều kiện sinh trưởng tốt nhất, hạn chế sâu bệnh và cho sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn và chất lượng”. Với quy mô sản xuất ban đầu là 1.000m2, đến nay hai anh Hiệp và Phi đã mở rộng hơn 4.000m2 (tăng gấp 4 lần so với năm 2017), hiện đang tiếp tục được đầu tư mở rộng với chi phí giống hơn 300 triệu đồng/1000m2. Sản phẩm chủ yếu là dưa lê Kim Vương, dưa lê Như Ngọc và dưa chuột. Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng dưa trong nhà kính đạt khoảng 100 triệu/1000 m2/vụ, trung bình trồng được 3 vụ/năm. Tổng thu khoảng hơn 1,2 tỷ đồng/năm. Về thị trường tiêu thụ được các cửa hàng rau quả sạch đặt mua tại chỗ, sản phẩm luôn được tiêu thụ hết.

Hay như mô hình trang trại kết hợp nuôi cá công nghệ cao của hộ ông Lân Nhã. Với diện tích trên 2ha, chủ yếu là diện tích đất ruộng sình lầy khó canh tác được trước đây gia đình mua gom đầu tư chăn nuôi trồng cây ăn quả kết hợp nuôi cá đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, kết hợp mô hình trang trại truyền thống với áp dụng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đã giúp gia đình ông Nhã thu thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với lương từ 6-8 triệu đồng/người/tháng. Hay mô hình trồng măng tây của hộ gia đình anh Hà cũng hứa hẹn đạt hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm đã được đăng ký đạt tiêu chuẩn VietGAP, là loại rau có hàm lượng dinh dưỡng cao, ăn ngon, được mệnh danh là “Rau Hoàng đế” giá bán trên thị trường hiện nay là 120 nghìn đồng 1kg, sản phẩm măng tây của gia đình anh Hà hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới...

Với tư duy đổi mới, nhạy bén với thị trường, anh Dương Văn Trọng, thôn Đống Cao là người đầu tiên đưa mô hình trồng cây ngải cứu về xã. Năm 2020, anh Trọng bắt đầu trồng ngải cứu với diện tích 1ha, sau đó đầu tư mua nồi chiết xuất tinh dầu tự nhiên để xuất bán. Năm 2021, với diện tích 1ha trồng ngải cứu của gia đình Trọng sau khi chiết xuất tinh dầu thu về hơn 250 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng kinh tế từ mô hình trồng ngải cứu, từ năm 2023, anh Trọng đầu tư thêm thiết bị chiết xuất tinh dầu, đồng thời, vận động các hộ dân trên địa bàn xã trồng ngải cứu và đứng ra thu mua ngải cứu tươi. Hiện nay, đã có một số doanh nghiệp đến đặt vấn đề hợp tác, hợp đồng bao tiêu sản phẩm, anh Trọng hiện đang bao tiêu đầu ra cho 10ha trồng ngải cứu trên địa bàn một số xã lân cận. Năm 2024, anh Trọng đã thành lập hợp tác xã trồng và sản xuất tinh dầu từ ngải cứu với 20 thành viên tham gia, tiếp tục nhân rộng mô hình, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, giúp ổn định đầu ra và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Duy trì, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung

Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức Nguyễn Lê Huy, cho biết: Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Nguyệt Đức còn đang ở giai đoạn mới bắt đầu hình thành nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao so với sản xuất nông nghiệp truyền thống. Cái được lớn hơn chính là thông qua các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao hiệu quả đã tác động tích cực vào tư duy sản xuất nông nghiệp của người dân, đó là sản xuất tập trung hàng hóa, với phương thức sản xuất nông nghiệp xanh, sạch và an toàn thực phẩm theo hướng hiện đại.

Là xã thuần nông, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chậm phát triển, vì vậy, xã vẫn coi sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực cho người dân. Xã đã và đang tiếp tục chỉ đạo phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn thực phẩm và hiện đại mang lại giá trị kinh tế cao trong những năm tới. Đồng thời, tập trung trung phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Khó khăn hiện nay của các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang hình thành tại địa phương chi phí tích tụ, cải tạo đất đất đai, cây giống lớn, ước khoảng 300 triệu đồng/1000m2. Vì vậy, người dân rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cơ quan chức năng tỉnh hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật để nhân rộng mô hình nông nghiệp an toàn, giá trị gia tăng cao trên phạm vi toàn xã.

Xuân Hùng