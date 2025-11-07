Du lịch “Miền đá nở hoa”

Xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đang gấp rút chuẩn bị cho Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XI và đón nhận các danh hiệu du lịch năm 2025 diễn ra tại Trung tâm xã Đồng Văn tối 29/11.

Vách đá tử thần cũng là điểm đến thu hút du khách tại Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Đây là lễ hội được tổ chức thường niên và là sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có của tỉnh Tuyên Quang, góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh du lịch “Miền đá nở hoa” - đặc trưng của vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà, Trưởng Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Tuyên Quang thông tin, trong khuôn khổ lễ hội sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như thi thổi và múa khèn Mông; trình diễn ẩm thực vùng cao; giải bóng bàn “Cúp hoa Tam giác mạch mở rộng”; du lịch trải nghiệm với phần trình diễn, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc; xây dựng, ra mắt sản phẩm du lịch “Rock - Tinh thần đá”...

Đến thời điểm này, các xã trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã hoàn thành khảo sát thực địa, vận động và hỗ trợ người dân gieo trồng hoa tam giác mạch để đảm bảo mùa hoa kéo dài từ tháng nay đến hết tháng 12/2025. Hoa được trồng thành 3 đợt với tổng diện tích trên 300ha, tập trung tại các điểm du lịch dọc tuyến đường 4C từ cửa ngõ vào Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến trung tâm các xã, các điểm du lịch của vùng Công viên địa chất; điểm dừng chân Cổng trời, điểm du lịch Thạch Sơn Thần; điểm dừng chân Yên Minh; dốc Thẩm Mã; đường vào nhà của Pao; Làng văn hóa 4 Lũng Cẩm; di tích Nhà Vương; Bảo tàng Cao nguyên đá; Làng văn hóa Lô Lô Chải, xã Lũng Cú; khu vực xuống bến thuyền thủy điện Nho Quế; Làng văn hóa Pả Vi...

Lên những ngọn núi cao tại Mèo Vạc, ngắm toàn cảnh những bản làng nằm bên dòng sông Nho Quế. Ảnh: TTXVN

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn nông dân trồng hoa đúng quy trình, đảm bảo nở rộ đúng thời điểm lễ hội. Các địa phương được khuyến khích sáng tạo mô hình trồng hoa gắn với văn hóa bản địa, tổ chức các cuộc thi gieo trồng nhằm tăng sức hút và đa dạng hóa cảnh quan phục vụ khách tham quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà cũng nêu rõ, ngoài trồng hoa, các xã trong khu vực cũng xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa địa phương.

Các địa phương cũng chỉ đạo cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quầy hàng lưu niệm thực hiện nghiêm quy định niêm yết giá, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Các đơn vị tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, thu gom rác thải tại các điểm du lịch; thiết lập đường dây nóng tại khu, điểm du lịch nhằm tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh của du khách, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh và hấp dẫn.

Tại lễ trao giải khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2025 của tổ chức World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch Thế giới) diễn ra mới đây tại Hong Kong (Trung Quốc), Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh là “Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu châu Á”. Khu nghỉ dưỡng Panhou Retreat, xã Thông Nguyên (Tuyên Quang) được vinh danh ở hạng mục “Asia’s Leading Green Resort” – khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu châu Á năm 2025.

Nguồn baohaiphong.vn