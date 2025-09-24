Du lịch Phú Thọ bứt phá ngoạn mục sau hợp nhất

Sự kiện hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình không chỉ mở ra một không gian kinh tế mới mà còn tạo ra tiềm năng phát triển du lịch vô giá. Bằng chiến lược bài bản, hướng tới chuyên nghiệp, kết hợp giữa bảo tồn giá trị di sản và ứng dụng công nghệ hiện đại, ngành du lịch Phú Thọ (mới) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực phía Bắc, thu hút hàng triệu du khách và tạo ra doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng.

Khi di sản và thiên nhiên hòa quyện

Trước đây, khi nhắc đến du lịch của ba tỉnh, người ta thường nghĩ đến những thế mạnh riêng biệt: Phú Thọ với du lịch tâm linh, cội nguồn gắn với Di sản văn hóa phi vật thể Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Vĩnh Phúc nổi bật với du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, golf (Tam Đảo, Tây Thiên, Đại Lải); còn Hòa Bình lại quyến rũ bởi vẻ đẹp hoang sơ của hồ Hòa Bình và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc Mường, Thái.

Điểm du lịch Mit Retreat tại xã Đà Bắc mới được đầu tư khai thác cảnh quan hồ Hòa Bình

Cuộc hợp nhất lịch sử đã biến những mảnh ghép riêng lẻ đó thành một bức tranh du lịch tổng thể, đa sắc màu và vô cùng hấp dẫn. Du khách đến với Phú Thọ có thể thiết kế những tour du lịch kết hợp độc đáo: buổi sáng hành hương về Đền Hùng để tri ân công đức các Vua Hùng, tìm về cội nguồn dân tộc; buổi chiều thư thái du thuyền trên lòng hồ Hòa Bình hùng vĩ; và buổi tối tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh Tam Đảo.

Nhận diện rõ lợi thế “ba trong một” này, ngành du lịch tỉnh đã nhanh chóng xây dựng các chiến lược, sản phẩm mới, kết nối các điểm đến để tạo ra những hành trình trải nghiệm liền mạch và phong phú. Các lễ hội truyền thống như Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường... không còn là sự kiện của riêng địa phương nào mà đã được nâng tầm thành các sự kiện văn hóa - du lịch chung của cả tỉnh, được tổ chức với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú hơn và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025 đã thực sự trở thành một thương hiệu du lịch mang dấu ấn riêng. Sự kiện này không chỉ gói gọn trong các nghi lễ trang trọng mà còn là một chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực đặc sắc, thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc và quốc tế, tạo ra một cú hích lớn cho toàn ngành.

Chuyển đổi số cho du lịch cất cánh

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, du lịch thông minh là xu thế tất yếu. Nắm bắt được điều này, tỉnh Phú Thọ đã có những bước đi tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm của du khách và hiệu quả quản lý.

Một hệ sinh thái du lịch số đang dần được hình thành. Các ứng dụng di động (mobile app) với bản đồ tương tác, cho phép du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin, định vị các điểm đến, đặt phòng khách sạn, vé tham quan và các dịch vụ khác chỉ với vài cú chạm. Công nghệ thuyết minh tự động đa ngôn ngữ (audio guide) được triển khai tại các khu di tích trọng điểm như Đền Hùng, giúp du khách quốc tế có thể tự mình khám phá, tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của di sản.

Hạ tầng công nghệ tại các điểm du lịch được đầu tư nâng cấp mạnh mẽ. Hệ thống wifi miễn phí, các điểm check-in ứng dụng công nghệ thực tế ảo (AR), thực tế tăng cường (VR) đang dần trở nên phổ biến, mang đến những trải nghiệm mới lạ, thú vị và khuyến khích du khách chia sẻ hình ảnh, quảng bá cho du lịch của tỉnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được “số hóa” một cách triệt để. Thay vì các phương thức truyền thống, tỉnh đã đẩy mạnh marketing trên các kênh kỹ thuật số, hợp tác với các travel blogger, KOLs (người có ảnh hưởng) để lan tỏa vẻ đẹp, sức hấp dẫn của du lịch Đất Tổ đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Những con số ấn tượng và sự vào cuộc của nhà đầu tư

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang lại “quả ngọt”. Trong 9 tháng đầu năm 2025, bức tranh du lịch Phú Thọ bừng sáng với những con số đầy ấn tượng. Tỉnh đã đón 3,65 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 95 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, một con số đáng mơ ước, cho thấy du lịch đang dần trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thực sự.

Tỉnh phối hợp với nhà đầu tư khởi công dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại Kim Bôi có quy mô lớn nhất, gần 200ha, tổng mức đầu tư 6.656 tỷ đồng.

Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều tập đoàn lớn đã quyết định đầu tư các dự án du lịch, nghỉ dưỡng quy mô hàng ngàn tỷ đồng. Việc khởi công hệ thống cáp treo Cuối Hạ, dự án Serena Resort... là những tín hiệu vui, hứa hẹn sẽ làm thay đổi diện mạo ngành du lịch, tạo ra những sản phẩm đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong và ngoài nước.

Song song với đó, các giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiếp tục được đầu tư bảo tồn và phát huy. Việc hoàn thiện hồ sơ 4 di sản đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đặc biệt là trình UNESCO hồ sơ Mo Mường đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, không chỉ là niềm tự hào mà còn tạo ra những sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, có một không hai.

Hành trình đưa du lịch Phú Thọ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vẫn còn ở phía trước. Tuy nhiên, với sự hòa quyện độc đáo giữa di sản và thiên nhiên, giữa truyền thống và hiện đại, cùng với tư duy đổi mới và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, có thể tin tưởng rằng, Vùng Đất Tổ đang được “đánh thức”. Một trung tâm du lịch mới của quốc gia, một điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế đang dần thành hình, hứa hẹn mang lại sự thịnh vượng bền vững cho mảnh đất cội nguồn.

Lê Chung