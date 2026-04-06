Du lịch Phú Thọ: Kết nối miền di sản - Trải nghiệm đa sắc

Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên phong phú cùng vị trí cửa ngõ vùng Tây Bắc, Phú Thọ đang từng bước khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam. Với không gian phát triển mở rộng, địa phương đã chủ động khai thác hiệu quả nguồn lực, kết nối các giá trị di sản, đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú, hấp dẫn - đúng với tinh thần “kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc”.

Mở rộng không gian - Hội tụ tiềm năng du lịch

Sau sáp nhập, Phú Thọ sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, trải dài từ vùng trung du Đất Tổ đến không gian sinh thái núi rừng và các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Đây là lợi thế quan trọng giúp tỉnh phát triển đồng thời nhiều loại hình du lịch như văn hóa tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và trải nghiệm.

Đền Tổ Mẫu Âu Cơ, Khu di tích lịch sử Đền Hùng thu hút hàng nghìn lượt du khách tới tham quan, chiêm bái dịp đầu Xuân.

Nhắc đến Phú Thọ là nhắc đến vùng đất cội nguồn của dân tộc, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc. Nổi bật là Khu di tích lịch sử Đền Hùng gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; cùng với đó là hát Xoan - loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo góp phần làm giàu bản sắc văn hóa địa phương. Những giá trị này tạo nền tảng vững chắc để phát triển du lịch văn hóa về nguồn.

Bên cạnh đó, Phú Thọ còn sở hữu nhiều danh thắng thiên nhiên hấp dẫn như Vườn quốc gia Xuân Sơn, đầm Ao Châu, đồi chè Long Cốc, suối khoáng nóng Thanh Thủy... Những điểm đến này phù hợp với xu hướng du lịch xanh, nghỉ dưỡng cuối tuần và trải nghiệm thiên nhiên đang được du khách ưa chuộng.

Không gian du lịch mở rộng còn hội tụ các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng với khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng thơ mộng. Các điểm du lịch tâm linh, sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng tạo thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn.

Du khách có thể hành hương, nghỉ dưỡng khoáng nóng, trekking (đi bộ đường dài, dã ngoại mạo hiểm) khám phá rừng, thưởng ngoạn cảnh quan và trải nghiệm văn hóa bản địa trong cùng một hành trình.

Nhiều du khách sau khi đến Phú Thọ đã bày tỏ ấn tượng với sự đa dạng của các loại hình du lịch. Chị Phạm Thu Hương (du khách đến từ thành phố Hải Phòng) chia sẻ: “Chỉ trong hai ngày cuối tuần, tôi vừa tham quan Đền Hùng, vừa nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, lại có thể ghé đồi chè Long Cốc chụp ảnh. Hiếm nơi nào có sự kết hợp phong phú như vậy.” Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hà, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, nhận xét: “Phú Thọ không chỉ có du lịch tâm linh mà còn có sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng. Tôi đặc biệt thích trải nghiệm ở Xuân Sơn vì thiên nhiên còn hoang sơ, người dân thân thiện và ẩm thực rất đặc sắc.” Những cảm nhận tích cực này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng rõ nét của điểm đến Đất Tổ.

Đa dạng sản phẩm - Kết nối để phát triển bền vững

Từ lợi thế tài nguyên phong phú, Phú Thọ đang từng bước hình thành hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng: du lịch văn hóa - tâm linh về nguồn; du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng khoáng nóng; du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc; du lịch nông nghiệp trải nghiệm; du lịch thể thao; du lịch hội nghị, hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng.

Du lịch cộng đồng trở thành điểm sáng khi nhiều địa phương khai thác hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc, tạo ra trải nghiệm gần gũi như lưu trú homestay, thưởng thức ẩm thực địa phương, tham gia sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Song song đó, các khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Một trong những giải pháp quan trọng được tỉnh chú trọng là tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong khu vực. Các tour, tuyến liên vùng như hành trình về nguồn - nghỉ dưỡng - khám phá bản làng; du lịch tâm linh kết hợp khoáng nóng; du lịch sinh thái gắn với trải nghiệm văn hóa đang dần được hình thành, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đồng chí Vũ Thị Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết: Để đạt được mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo việc làm, tăng thu nhập và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Trong đó tập trung hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển sản phẩm đặc trưng, tăng cường liên kết vùng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xúc tiến du lịch. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các khu, điểm du lịch trọng điểm; xây dựng thương hiệu du lịch Phú Thọ gắn với yếu tố di sản, sinh thái và trải nghiệm.

Khu du lịch Tam Đảo đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Nhờ định hướng rõ ràng và giải pháp đồng bộ, du lịch Phú Thọ đang có bước chuyển mình tích cực. Quý I năm 2026, toàn tỉnh ước đón 4,65 triệu lượt khách, trong đó có hơn 277 nghìn lượt khách quốc tế.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.053 tỷ đồng; riêng doanh thu dịch vụ lưu trú đạt khoảng 2.779 tỷ đồng - cho thấy tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Từ vùng đất cội nguồn giàu truyền thống, Phú Thọ đang trở thành điểm đến hấp dẫn với những trải nghiệm đa sắc màu. Hành trình “kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc” không chỉ là khẩu hiệu mà đang dần trở thành hiện thực, mở ra cơ hội để du lịch Phú Thọ bứt phá trong thời gian tới.

Thuý Hường