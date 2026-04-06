Ngôi làng hình ngôi sao độc đáo giữa lòng Hà Lan có tuổi đời hàng trăm năm.
Ngôi làng đẹp như tranh vẽ, gây ấn tượng vì tạo hình ngôi sao độc đáo. Ảnh: The Sun
Ẩn mình gần biên giới Đức, ngôi làng Bourtange là một trong những điểm đến đặc biệt nhất tại Hà Lan. Bourtange được xây dựng vào năm 1593, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài giữa người Hà Lan và Tây Ban Nha.
Khi đó, thành phố Groningen đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Tây Ban Nha và phụ thuộc vào các tuyến thương mại từ Đức. Nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế này, quân đội Hà Lan đã chọn vị trí chiến lược tại Bourtange để xây dựng một pháo đài kiên cố.
Điểm nổi bật của Bourtange nằm ở thiết kế hình ngôi sao với các pháo đài nhô ra sắc nhọn, giúp phân tán lực tác động của đạn đại bác và mở rộng tầm quan sát cho binh lính. Bao quanh hệ thống này là những con hào nước đào sâu, tạo thành lớp phòng thủ vững chắc khiến kẻ thù gần như không thể xâm nhập, theo Theculturetrip.
Ngôi làng xanh mướt có tạo hình ấn tượng. Ảnh: The Sun
Sau khi quân Tây Ban Nha rút lui, Bourtange tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ bảo vệ các tỉnh phía Bắc Hà Lan. Tuy nhiên, đến năm 1851, pháo đài này được chuyển đổi thành một bảo tàng ngoài trời, và ngày nay là ngôi làng xinh đẹp mang tên Bourtange.
Ngày nay, Bourtange mang diện mạo của một ngôi làng cổ tích, xoay quanh quảng trường trung tâm lát đá, nơi tập trung các cửa hàng nhỏ, quán cà phê và nhà hàng ấm cúng.
Vào mùa hè, không gian ngoài trời trở nên nhộn nhịp với những bàn ghế trên sân, lý tưởng cho các buổi trà chiều, bữa tối sớm hay những cuộc gặp gỡ thư giãn khi hoàng hôn buông xuống.
Khung cảnh yên bình ở ngôi làng Bourtange. Ảnh: Thesun
Du khách đến đây có thể tự do dạo bước trên những con phố nhỏ xinh, leo lên các bức tường thành phủ cỏ xanh mướt hoặc khám phá các bảo tàng nằm trong những tòa nhà quân sự cổ kính. Đặc biệt, vào mùa ấm, Bourtange thường xuyên tổ chức các sự kiện tái hiện lịch sử, nơi người dân địa phương khoác lên mình trang phục cổ và tái dựng những lát cắt sống động của quá khứ.
Dù diện tích không lớn, Bourtange vẫn có một số khách sạn nằm ngay bên trong pháo đài, mang đến trải nghiệm lưu trú độc đáo giữa không gian lịch sử. Ngoài ra, khu vực xung quanh cũng cung cấp nhiều lựa chọn nghỉ ngơi như khu cắm trại giữa thiên nhiên hay những trang trại cải tạo ấm cúng.
Theo vietnamnet.vn
