Thái Lan giảm 18% mục tiêu khách quốc tế, chuyển hướng sang “du lịch chất lượng”

Ngành du lịch Thái Lan đang thực hiện bước chuyển mình chiến lược: Từ bỏ mục tiêu chạy đua số lượng để tập trung vào mô hình “du lịch chất lượng”. Mục tiêu trọng tâm của lộ trình này là thu hút nhóm du khách có mức chi tiêu cao, nhằm giải quyết nghịch lý lượng khách tăng nhưng doanh thu sụt giảm.

Theo Tổng Cục Du lịch Thái Lan (TAT), mục tiêu khách quốc tế năm 2026 đã được điều chỉnh giảm 18%, xuống còn từ 30–34 triệu lượt. Đồng thời, dự báo du lịch nội địa cũng giảm 3%, còn 206 triệu chuyến đi, với tổng doanh thu dự kiến đạt gần 2,6 nghìn tỷ baht (gần 80 tỷ USD).

Số liệu quý I/2026 cho thấy Thái Lan đã đón hơn 9,3 triệu lượt khách quốc tế. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với 1,49 triệu lượt, tiếp theo là Malaysia (960.000), Nga (726.000), Ấn Độ (626.000) và Hàn Quốc (412.000). Tuy nhiên, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang lo ngại về một nghịch lý: Dù lượng khách tăng cao nhưng doanh thu lại không tăng tương ứng. Điều này cho thấy du khách đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu, tạo nên một “khoảng cách” lớn giữa số lượng người đến và số tiền thực tế thu về.

Du khách quốc tế ghé thăm đảo Koh Chang ở tỉnh Trat, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Diệp)

Bà Thapanee Kiatphaibool, lãnh đạo TAT, nhấn mạnh ngành du lịch phải thích ứng với “kỷ nguyên chất lượng”, tập trung vào giá trị mỗi chuyến đi thay vì chỉ đếm số lượng. Chiến lược mới của du lịch Thái Lan bao gồm: Đẩy mạnh tiếp thị các trải nghiệm cao cấp, an toàn và đáng giá; Tận dụng thị trường đường dài như Anh, Đức, Mỹ – vốn mang lại nguồn thu cao và ổn định; và Ứng dụng nền tảng số để quảng bá các sản phẩm du lịch cao cấp.

Trong bối cảnh năng lực vận tải hàng không chưa phục hồi hoàn toàn và các nền kinh tế phương Tây đang đối mặt với nguy cơ đình trệ, việc tập trung vào phân khúc khách hàng chi tiêu cao sẽ giúp xứ sở chùa Vàng tối ưu hóa doanh thu trên mỗi đầu khách. Đây được coi là bước đi then chốt để bảo tồn lợi thế cạnh tranh và tạo “lá chắn” ổn định cho ngành công nghiệp không khói của Thái Lan trước những biến động khó lường của thị trường toàn cầu.

Nguồn vov