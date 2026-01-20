Du lịch Tết Bính Ngọ: “Ðón sóng” tăng trưởng ngay từ đầu năm

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày trở thành dịp thuận lợi để các gia đình thực hiện những chuyến du lịch kết hợp du xuân trọn vẹn. Đây cũng được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Việt Nam đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026.

Theo nhận định, nhu cầu du lịch dịp này sẽ ngày càng phong phú, đa dạng; du khách có xu hướng ưu tiên lựa chọn các điểm đến xa, mới mẻ nhưng vẫn phù hợp với khả năng chi trả.

Sản phẩm du lịch “Con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” tiếp tục được khai thác trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nhiều lựa chọn tour hấp dẫn

Sau đà tăng mạnh của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày được xem là cơ hội “vàng” để du lịch Việt Nam tiếp tục “đón sóng” tăng trưởng và tạo đà bứt phá trong năm 2026. Theo các chuyên gia, thị trường du lịch sẽ không tăng trưởng “nóng” về số lượng mà phát triển về chiều sâu. Khách hàng có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn về giá trị chuyến đi. Du lịch Tết hiện nay không chỉ là “đi chơi” mà còn được xem là món quà tinh thần tái tạo năng lượng cho cả gia đình sau một năm nhiều biến động, nên dù kinh tế còn thách thức, nhu cầu vẫn rất khả quan ở phân khúc trung và cao cấp. Nhiều đơn vị vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định, ước tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá xu hướng và tâm lý của du khách, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị của Công ty lữ hành Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho biết, so với các năm trước, xu hướng đặt tour Tết đang phân hóa rõ rệt. Những nhóm khách gia đình và khách trung niên vẫn đặt tour sớm để giữ chỗ đẹp, khách sạn tốt và lịch trình ổn định. Trong khi đó, nhóm khách trẻ và khách quen thuộc với điểm đến có xu hướng đặt muộn hơn, thậm chí sát ngày khởi hành, để linh hoạt lịch nghỉ và tài chính.

Còn Giám đốc Công ty lữ hành VietSense Nguyễn Văn Tài nhận định, đối với tour nội địa, khách vẫn có xu hướng chọn trải nghiệm “mùa vàng” Đông - Tây Bắc với các điểm dự kiến sẽ “hot” trong dịp Tết như Sa Pa (Lào Cai), Lô Lô Chải (Tuyên Quang), Mộc Châu (Sơn La), Điện Biên... Những điểm đến gần Hà Nội, tiện lợi về di chuyển như Cát Bà (Hải Phòng), Hạ Long (Quảng Ninh), Ninh Bình... vẫn là những điểm có sức hút tốt trong dịp Tết. Bên cạnh đó, các tuyến du lịch miền Trung và miền Nam với mức giá hợp lý vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đặc biệt, Phú Quốc được đánh giá là điểm đến hấp dẫn cả khách quốc tế lẫn nội địa nhờ lợi thế có các đường bay mới của Sun Phu Quoc Airways với chi phí phù hợp.

Hiện nay, Công ty VietSense Travel đang triển khai nhiều chương trình tour Tết đa dạng, như tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm, khởi hành từ mùng 3 Tết, giá hơn 7,7 triệu đồng/người; tour Mũi Né - thành phố Hồ Chí Minh 4 ngày 3 đêm, khởi hành mùng 2 Tết, giá 9,9 triệu đồng/người; và tour miền Tây - Côn Đảo - Tây Ninh 5 ngày 4 đêm, khởi hành từ mùng 2 Tết, với mức giá hơn 10 triệu đồng/người.

Về du lịch quốc tế, thời điểm này, các đơn vị lữ hành ghi nhận những tour du lịch ở các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore... vẫn là những điểm đến được khách lựa chọn nhiều. Theo bà Vũ Bích Huệ, phụ trách truyền thông Công ty Flamingo Redtours, khách đến đăng ký tour tại công ty dịp này chủ yếu lựa chọn các điểm đến nắng ấm như Lào, Thái Lan (Bangkok Pattaya; Chiang Mai - Chiang Rai); Hồng Kông (Trung Quốc); Philippines; Busan (Hàn Quốc); Fukuoka (Nhật Bản); Maldives, Hawaii (Mỹ)... “Để phục vụ du khách, từ rất sớm Flamingo Redtours đã đặt dịch vụ để giá tour bình ổn, cá nhân hóa các sản phẩm, theo nhu cầu của khách hàng” - bà Vũ Bích Huệ chia sẻ.

Bà Trần Bảo Thu, Công ty Vietluxtour, cho biết: Đối với các thị trường xa cần visa (châu Âu, Australia, Mỹ) hoặc thị trường “hot” như Nhật Bản, Đài Loan, nhóm khách hàng của Vietluxtour đã hoàn tất đặt chỗ từ rất sớm (trước 2 - 3 tháng) để đảm bảo thủ tục và giữ dịch vụ tốt nhất. Ngược lại, với các tour Đông Nam Á (như Thái Lan, Singapore), xu hướng đặt tour sát ngày vẫn chiếm tỉ trọng lớn. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý khách hàng chờ đợi các chính sách giá vé máy bay hoặc sắp xếp lịch nghỉ Tết của doanh nghiệp vào phút chót.

Du lịch Tết Hà Nội có gì?

Với vai trò là trung tâm du lịch của cả nước, Hà Nội đang kỳ vọng sẽ tiếp tục đón được lượng khách kỷ lục trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo Sở Du lịch Hà Nội, đơn vị đã ban hành văn bản gửi UBND các phường, xã, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu của du khách để sẵn sàng phục vụ, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Hiện nay, nhiều sản phẩm du lịch và chương trình vui chơi đón Tết Nguyên đán và xuân Bính Ngọ tại Hà Nội đã được giới thiệu. Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm với 32 trận địa trên địa bàn thành phố vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn. Trong đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội tiếp tục là điểm hấp dẫn và thu hút du khách trong thời khắc đón giao thừa và đầu năm mới. Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức giới thiệu không gian sinh hoạt, đón Tết của một gia đình Hà Nội tại Ngôi Nhà Di sản - 87 Mã Mây; trang trí không gian Tết truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ, tổ chức không gian giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống; trưng bày, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “Sắc xuân Bính Ngọ” tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm).

Tại các điểm di tích như Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục diễn ra hội chữ xuân, viết thư pháp đầu năm. Di tích Nhà tù Hỏa Lò phục vụ du khách tham quan các khu trưng bày. Khu di sản Hoàng thành Thăng Long phục vụ người dân và du khách tour “Ký ức Cột cờ” và không gian trải nghiệm số hấp dẫn.

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương cũng chủ động chuẩn bị các sản phẩm, tour du lịch hấp dẫn để phục vụ du khách. Tiêu biểu, phường Ba Đình tiếp tục duy trì tour “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Toa tàu số 6, bắt đầu từ mùng 3 Tết. Tại xã Hương Sơn, công tác chỉnh trang hàng quán, dịch vụ, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, đồng thời đưa vào khai thác 4 tuyến hành trình trải nghiệm gồm: Thiên Trù - Hương Tích; Thanh Sơn - Hương Đài; tuyến Long Vân (Long Vân, Sũng Sàm) và tuyến Tuyết Sơn (Bảo Đài, Tuyết Sơn, chùa Cá). Qua đó, du khách có thể tham quan, du lịch ngay trong những ngày Tết, trước thời điểm khai hội chùa Hương.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng chuẩn bị nhiều hoạt động tham quan, trưng bày chào đón xuân Bính Ngọ trên tuyến du lịch “Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội” với chủ đề “Điểm về nguồn cội”, kết nối các điểm đến như đình, đền Nội Bình Đà (xã Bình Minh), làng nghề tăm hương (xã Ứng Thiên), làng nghề dệt tơ tằm, tơ sen (xã Hồng Sơn)... Trong dịp Tết Nguyên đán, các khách sạn trên địa bàn thành phố cũng triển khai nhiều hoạt động thu hút và đón khách đến lưu trú với nhiều hình thức khác nhau như thiết kế những gói sản phẩm nghỉ dưỡng ưu đãi đặc biệt, bao gồm các chương trình, gói dịch vụ ẩm thực đi kèm nghỉ dưỡng. Nhiều khách sạn đã đầu tư vào không gian trang trí tạo điểm nhấn độc đáo để thu hút du khách đến tham quan và check-in.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, những chương trình này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của du khách trong dịp Tết mà còn góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Thủ đô. “Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, ngành Du lịch Thủ đô kỳ vọng sẽ phục vụ chu đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi của nhân dân và du khách, từ đó góp phần khẳng định vị thế Thủ đô là điểm đến xanh, an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, đồng thời tạo đà thuận lợi cho tăng trưởng du lịch Thủ đô trong năm 2026” - bà Đặng Hương Giang bày tỏ.

Theo hanoimoi.vn