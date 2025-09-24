Đừng để smartphone, laptop thành “hiểm họa” trong bão lớn

Khi bão đổ bộ, ngoài nhu yếu phẩm và phương án sơ tán, việc sử dụng thiết bị công nghệ như smartphone hay laptop an toàn cũng là yếu tố quan trọng.

Smartphone, laptop,... đều có thể phát huy vai trò bảo vệ chúng ta trong cơn bão. Tuy nhiên, nhiều trường hợp cháy nổ, chập điện đã xảy ra chỉ vì dùng sai cách trong thời điểm mưa bão.

Thường là “cứu cánh” khi mạng cố định bị gián đoạn, smartphone cần được sử dụng một cách đúng đắn. Để an toàn, người dân được khuyến cáo sạc đầy pin, chuẩn bị pin dự phòng và chỉ bật dữ liệu di động khi cần thiết. Ngoài ra, nên cài đặt trước ứng dụng cảnh báo thời tiết, bản đồ ngoại tuyến và các nền tảng nhắn tin hoạt động trong điều kiện mạng yếu.

Các công tác chuẩn bị là cần thiết trước khi bão đến - Ảnh tạo bởi AI.

Laptop, máy tính bàn hay các thiết bị văn phòng cần được sao lưu dữ liệu quan trọng và ngắt hoàn toàn nguồn điện, dây mạng trước khi bão đến. Trường hợp buộc phải sử dụng, nên trang bị bộ lưu điện (UPS) để tránh hỏng hóc khi mất điện đột ngột.

Với các thiết bị gia dụng thông minh như tủ lạnh, máy giặt hay camera an ninh, người dân chỉ nên duy trì hoạt động của thiết bị thiết yếu, đồng thời rút nguồn các thiết bị không cần thiết để giảm nguy cơ chập cháy. Việc sử dụng ổ cắm chống sét cho tivi, router Wi-Fi hay máy lạnh cũng là giải pháp được khuyến nghị.

Để duy trì kết nối trong bão, người dân có thể cân nhắc các phương án dự phòng như Internet vệ tinh hoặc radio sóng ngắn khi mà hạ tầng viễn thông có thể tê liệt. Với router và modem gia đình, nên rút nguồn khi có sấm sét, chỉ khởi động lại sau khi bão tan.

Các thiết bị lưu điện như pin dự phòng và máy phát cũng cần dùng đúng cách. Không nên cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc, đồng thời đặt máy phát ở nơi thoáng khí, tránh ngộ độc khí CO. Với hệ thống điện mặt trời, việc ngắt inverter khi bão đổ bộ là cần thiết để tránh hư hại do sét đánh.

Hãy chuẩn bị kiến thức để bảo vệ bản thân và gia đình khi mùa mưa bão đến.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các chuyên gia, công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ. Khi có lệnh sơ tán, người dân nên mang theo điện thoại, pin dự phòng, radio cầm tay cùng giấy tờ cần thiết. Các thiết bị khác cần ngắt nguồn hoàn toàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Mặc dù thiết bị công nghệ có thể trở thành “trợ thủ” trong bão, nhưng nếu sử dụng sai cách, chúng cũng dễ biến thành hiểm họa. An toàn của con người vẫn là ưu tiên số một trong mọi tình huống thiên tai.

Nguồn vov.vn