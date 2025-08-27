Đượm vị chè Đinh cao cấp Hoài Trung

Về Chí Tiên những ngày đầu tháng Tám, khi những cơn mưa hè vừa dứt, tiết trời trung du bắt đầu se dịu, những đồi chè bát ngát hiện lên xanh mướt, trải dài như thảm lụa mềm mại phủ kín các triền dốc thoai thoải. Trong làn sương sớm còn vương trên búp lá, hương chè non ngan ngát phả vào gió sớm, báo hiệu ngày thu hái mới bắt đầu. Đây cũng là thời điểm vàng để người trồng chè của Công ty TNHH Chè Hoài Trung thu hái phục vụ cho sản xuất chè Đinh cao cấp – sản phẩm chủ lực làm nên thương hiệu chè sạch Phú Thọ, góp phần định vị vị thế mới cho nông sản vùng đất Tổ.

Bà Bùi Thị Mão – Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung giới thiệu sản phẩm chè đinh cao cấp cho khách hàng

Bí quyết tạo nên hương vị

Trên diện tích gần 20ha chè nguyên liệu, Công ty Hoài Trung canh tác chủ yếu các giống chè nổi tiếng như trung du lá nhỏ, búp tím, LD1, LD2, VN15... Trong đó, chè Đinh – làm từ phần tôm búp non nhất, là sản phẩm chủ lực, đòi hỏi sự chăm chút cao độ từ khâu trồng, chăm sóc đến thu hái. Bà Bùi Thị Mão – Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung cho biết: "Chè Đinh rất ‘khó tính’. Chỉ có thể thu hái thủ công, thời điểm tốt nhất là từ 5h30 - 8h sáng, khi búp vừa hé, còn nguyên lớp sương đêm, lúc ấy mới giữ được vị thanh, hậu ngọt, hương cốm dịu tự nhiên". Búp non sau khi hái không được để quá 2 giờ ngoài môi trường mà phải được đưa vào sơ chế ngay trong nhà máy đạt chuẩn vệ sinh, nơi Công ty đã chủ động thiết kế quy trình khép kín hiện đại, từ làm héo, sao diệt men, vò chè, sấy khô, sao hương cho tới phân loại và đóng gói.

Điểm đặc biệt trong quy trình là máng héo chè bằng lưới inox kết hợp hệ thống quạt điều gió công suất 500m3/giờ, giúp búp chè đạt độ héo tiêu chuẩn 60–65%, giảm mùi hăng, giữ trọn vị thanh tao. Sau đó, máy sao diệt men tự động điều chỉnh nhiệt độ bằng điện thay vì dùng than củi như phương pháp cũ, không chỉ đảm bảo an toàn lao động mà còn giúp chè giữ được màu xanh sáng, vị ngọt hậu đặc trưng. Công đoạn vò chè cũng được cải tiến với mâm vò gỗ thay cho kim loại, có thể điều chỉnh độ ép, độ nghiêng linh hoạt, giảm đến 95% chè cám, tăng tối đa tỷ lệ chè nguyên, giúp sản phẩm đạt độ xoăn đều, mùi hương lan tỏa khi pha. Sau cùng, chè được sao nhẹ để định hình hương cốm, rồi phân loại bằng tay và đóng gói ngay tại xưởng.

"Chúng tôi không dùng phụ gia tạo hương. Vị thơm mát và màu xanh ánh vàng trong tách trà là từ chính búp chè non hái đúng giờ, đúng cách, chế biến đúng kỹ thuật. Đó là hồn cốt chè Hoài Trung," bà Mão khẳng định. Không chỉ đảm bảo hương vị, quy trình sản xuất hiện đại còn giúp tăng sản lượng. Từ mỗi 120 tấn chè tươi, công ty thu về khoảng 13–15 tấn chè Đinh khô chất lượng cao, giá bán tăng gấp ba lần so với chè truyền thống, lên đến 600 nghìn đồng/kg.

Công ty TNHH Chè Hoài Trung đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại trong chế biến sản phẩm chè đinh nhằm nâng cao, giữ trọn vị thơm ngon cho chất lượng sản phẩm

Nâng tầm nông sản Việt

Không chỉ hướng đến lợi ích kinh tế, Công ty TNHH Chè Hoài Trung đặt trọng tâm vào phát triển nông nghiệp an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, và bền vững với môi trường. Phân bón vi sinh, hữu cơ hoàn toàn thay thế phân bón hóa học; công nhân được đào tạo kỹ lưỡng về quy trình kỹ thuật, từ chăm sóc cây chè đến vận hành máy móc và bảo quản sản phẩm.

Chiến lược của Công ty còn gắn chặt với cộng đồng: 29 lao động thường xuyên tại xưởng đều là người dân địa phương, có thu nhập ổn định từ 8–9 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, Công ty tích cực hỗ trợ người dân trồng chè vệ tinh bằng giống sạch, kỹ thuật canh tác hữu cơ, cam kết bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Tháng 5/2023, sản phẩm chè Đinh Hoài Trung được Hội đồng cấp Trung ương đánh giá và công nhận đạt danh hiệu OCOP 5 sao – một minh chứng cho chất lượng và tính chiến lược của sản phẩm. Không chỉ dừng lại ở đó, cũng năm 2023, giải pháp “Cải tiến phương pháp trồng và chế biến chè xanh chất lượng cao được công nhận OCOP 5 sao của bà Bùi Thị Mão – Giám đốc Công ty TNHH Hoài Trung đã xuất sắc lọt vào vòng chung khảo của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt; Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam đã trao giải thưởng “Khuyến học- Tự học, thành tài”

Từ ly chè thơm ngát giữa bàn trà đến triền đồi tháng Tám xanh mướt, chè Hoài Trung là sự hội tụ của tri thức, sự bền bỉ và khát vọng đưa nông sản Việt vươn xa. Với định hướng bài bản và chiến lược rõ ràng, Công ty TNHH Chè Hoài Trung đang dần khẳng định vị thế, góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ trong bức tranh lớn của nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Anh Thơ