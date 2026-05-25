Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Em Phan Tuấn Dũng đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á

Chiều 25/5, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức đón em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Lý, trở về từ thành phố Busan (Hàn Quốc) sau khi xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026).

Em Phan Tuấn Dũng đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Chuyên Hùng Vương chúc mừng em Phan Tuấn Dũng.

Trong không khí vui mừng, tự hào, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, người thân cùng đông đảo học sinh đã có mặt từ sớm để chúc mừng thành tích ấn tượng của em Phan Tuấn Dũng.

Olympic Vật lý châu Á năm nay có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 8 học sinh tham dự và cả 8 em đều đoạt huy chương. Em Phan Tuấn Dũng là học sinh duy nhất của tỉnh Phú Thọ góp mặt trong đội tuyển quốc gia và đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, tiếp tục nối dài truyền thống thành tích cao của học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực.

Trước đó, Phan Tuấn Dũng cũng xuất sắc giành giải Nhất quốc gia môn Vật lí và giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí Bắc Âu - Baltic 2025. Thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Đây cũng là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực học tập, chinh phục các đấu trường tri thức quốc tế.

Thanh Hằng - Đăng Khoa


Thanh Hằng - Đăng Khoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Huy chương Châu Á Olympic vật lý tỉnh Phú Thọ Đội tuyển Việt Nam Học sinh giỏi Quốc tế Xuất sắc Đào tạo Đội tuyển quốc gia Hàn quốc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trang bị kỹ năng cứu đuối cho học sinh

Trang bị kỹ năng cứu đuối cho học sinh
2026-05-25 10:00:00

baophutho.vn Nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè, ngày 25/5, Trường Tiểu học Khai Quang, phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hoạt động...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long