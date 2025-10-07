FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

FIFA chính thức đưa ra quyết định về án phạt cho LĐBĐ Malaysia về việc làm giả giấy tờ nhập tịch 7 cầu thủ.

Rạng sáng 7/10 theo giờ Việt Nam, FIFA đưa ra quyết định FDD-24394 về vấn đề Malaysia làm giả giấy tờ để nhập tịch cho 7 cầu thủ. Đáng chú ý, quyết định này của LĐBĐ Thế giới lên tới 19 trang giấy, tung ra đầy đủ bằng chứng về vấn đề nhập tịch trái phép của LĐBĐ Malaysia.

Cụ thể, FIFA đang nắm trong tay bản gốc giấy tờ khai sinh của ông hoặc bà 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch kể trên. So với giấy tờ đã được sửa đổi để nhập tịch trái phép, cả ông hoặc bà của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép này đều không phải sinh ra ở Malaysia. Theo giấy tờ khai sinh gốc, họ sinh ra ở các quốc gia phương Tây như Hà Lan, Argentina, Brazil và cả Tây Ban Nha.

Ở phần cuối của quyết định, FIFA đã nhắc lại án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia và các cầu thủ liên quan. Cụ thể, án phạt không có gì thay đổi:

1: LĐBĐ Malaysia và các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui, và Hector Alejandro Hevel Serrano bị kết luận vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (Làm giả và làm sai lệch) vì đã sử dụng tài liệu giả mạo và/hoặc bị làm sai lệch trong quá trình tố tụng của FIFA.

2. Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị yêu cầu nộp phạt 350.000 CHF cho FIFA.

3. Các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người phải nộp phạt 2.000 CHF cho FIFA.

4. Các cầu thủ nói trên còn bị phạt thêm mười hai (12) tháng cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, có hiệu lực kể từ ngày thông báo về quyết định này.

5. Tất cả các khoản tiền phạt theo quyết định này phải được thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo

Như vậy, FIFA vẫn giữ nguyên án phạt cũ cho LĐBĐ Malaysia. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã xem xét bằng chứng và lập luận của FAM cùng các cầu thủ, nhưng thấy đủ cơ sở kết luận có hành vi làm giả. Tuy nhiên việc có xử thua các trận đấu của ĐT Malaysia khi sử dụng các cầu thủ này hay không, đặc biệt là trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 thì không được nhắc đến.

Đây vẫn sẽ là thẩm quyền của LĐBĐ châu Á (AFC) khi trận đấu này diễn ra trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi quyết định của FIFA có hiệu lực, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định xử lý đối với vi phạm của FAM.

Nguồn thethao247