“Hot boy” thể dục dụng cụ và giấc mơ vàng SEA Games 33: Khi bị Thái Lan làm khó

4 chàng trai “đẹp người đẹp nết” của thể dục dụng cụ Việt Nam được kỳ vọng giành từ 2 đến 3 HCV trên đất Thái Lan tới đây để kéo dài thành tích hơn 20 năm luôn có chức vô địch SEA Games.

Một thế hệ tài năng góp phần làm rạng danh thể dục dụng cụ Việt Nam tại SEA Games

Nói đến đội thể dục dụng cụ nam, không thể không nói đến lứa tài năng đầu tiên đã mang HCV về cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 22 năm 2003. Ngày đó Nguyễn Minh Tuấn ở môn vòng treo và Dương Ngọc Đàm ở môn xà kép đã giành những ngôi vô địch đầu tiên trước sự thống trị khu vực của Thái Lan và Malaysia. Thành tích đó đã mở ra cơ hội cho thể dục dụng cụ nam Việt Nam bước chân vào ngôi nhà chung của Đông Nam Á, chính thức tạo ra sự cạnh tranh suốt hơn 20 năm qua.

Ban huấn luyện phổ biến bài kiểm tra đến các tuyển thủ nam dự SEA Games 33

Từ dấu mốc đó, chúng ta luôn có vàng mỗi khi môn thể dục dụng cụ được tổ chức ở SEA Games, không phải 2 mà lần lượt tăng rất nhiều từ 3 có khi đến 6 danh hiệu cao quý nhất như ở SEA Games Singapore năm 2015. Sau những người hùng thuở ban đầu là một lứa tài năng xuất sắc tiếp theo tiếp nối giành HCV như Phạm Phước Hưng, Trương Minh Sang, Hoàng Cường, Nguyễn Hà Thanh, Đặng Nam hay Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành. Những chàng trai nghị lực phi thường, đã liên tục mang vàng về cho đất nước từ SEA Games 2005 cho đến hơn một thập kỷ sau đó.

Nguyễn Văn Khánh Phong thể hiện ấn tượng trong bài kiểm tra vòng treo

Đinh Phương Thành, người từng giành đến 4 HCV SEA Games đúng 10 năm trước tại Singapore cẩn thận kiểm tra xà trước khi thi đấu

Bây giờ đội tuyển thể dục dụng cụ lại nổi lên lớp tài năng mới. Ngoài trụ cột Đinh Phương Thành vẫn sung sức, nỗ lực như ngày mới giành hat-trick vàng tại Singapore năm 2015, 3 cái tên Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Trịnh Hải Khang đã chứng minh được năng lực của mình. Đặc biệt là Khánh Phong và Xuân Thiện từng giành vàng tại SEA Games 32 ở Campuchia 2 năm trước. Ấn tượng hơn nữa là HCB kỳ diệu nội dung vòng treo mà Khánh Phong mang về từ Asian Games 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc). Gần đây, Việt Nam có ngôi vô địch Cúp thế giới 2025 tại Bulgaria của Đặng Ngọc Xuân Thiện ở nội dung ngựa vòng.

4 niềm hy vọng của thể dục dụng cụ nam Việt Nam

Tăng tốc cho SEA Games và mục tiêu ASIAD Nhật Bản năm sau

Trò chuyện cùng chúng tôi tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao quốc gia (Nhổn), HLV Trương Minh Sang, người thầy tận tụy, trách nhiệm và là tấm gương vượt khó, chiến thắng nghịch cảnh của thể thao TP.HCM trước đây, cho biết: "Tại SEA Games 33 lần này, thể dục dụng cụ Việt Nam đang tập trung tối đa vào các nội dung thế mạnh như: vòng treo, ngựa vòng, xà đơn hay xà kép là có khả năng tranh chấp HCV. Dĩ nhiên khó khăn là điều được dự báo trước với chúng tôi do những thay đổi lớn trong điều lệ thi đấu từ nước chủ nhà Thái Lan.

Trịnh Hải Khang tung người đẹp mắt ở nội dung nhảy chống

Chẳng hạn như họ đã bỏ nội dung đồng đội và toàn năng, mỗi VĐV được đăng ký tối đa ba nội dung và vào chung kết tối đa hai nội dung tại SEA Games 33. Ở hai kỳ SEA Games gần nhất, chúng tôi đều giành HCV đồng đội. Sự thay đổi của chủ nhà Thái Lan không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân các VĐV cũng như bộ môn khi nội dung đồng đội nam chính là một trong những “mỏ vàng” mà còn buộc đội tuyển phải điều chỉnh chiến lược tập luyện và hạ chỉ tiêu xuống còn 2 - 3 HCV, dù giành 4 HCV ở kỳ SEA Games trước.

Đinh Phương Thành với động tác thẳng đẹp, thần thái ở kiểm tra nội dung xà kép

Chính vì chỉ còn 6 nội dung đơn môn của nam nên theo HLV Trương Minh Sang, trong bối cảnh các VĐV Philippines đều tốt lên từ hiện tượng vô địch Olympic của Carlos Yulo khiến chúng ta càng phải nỗ lực hơn nữa. "Người Phi không chỉ có Yulo mà họ còn những John Ivan Cruz, Juancho Muguel Besana đều rất hay. Cho dù Yulo có hay không có tham dự thì cũng rất khó cho chúng ta thắng được 4/6 nội dung đơn môn.

Đặng Ngọc Xuân Thiện kiểm tra tốt ở nội dung ngựa vòng chiều 20.11

Chúng tôi đặt mục tiêu vừa sức 2 - 3 HCV là tránh gây áp lực quá nhiều cho các VĐV, đồng thời cũng đúng với khả năng của mình ở tầm khu vực. Ban huấn luyện chúng tôi cũng nhắc nhở các VĐV là không cần quan tâm là thi với ai hết. Đối thủ như thế nào, chúng ta cũng phải nỗ lực, cố gắng vượt qua bản thân mình. Phải hết sự tự tin, cố gắng khắc phục những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh để chinh phục mục tiêu đặt ra", HLV Trương Minh Sang nói.

HLV Trương Minh Sang (giữa) và Ban huấn luyện nhắc nhở uốn nắn từng động tác kỹ thuật và trạng thái thi đấu cho các VĐV

Ban huấn luyện săn sóc cho VĐV Đinh Phương Thành sau bài kiểm tra

Với lực lượng hiện tại, thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ tập trung vào 2 nội dung đang là nhà vô địch gồm: ngựa vòng của Đặng Ngọc Xuân Thiện và vòng treo của Nguyễn Văn Khánh Phong. Bên cạnh đó, VĐV kỳ cựu Đinh Phương Thành sẽ dồn sức vào thế mạnh ở xà đơn và xà kép, trong khi Trịnh Hải Khang được kỳ vọng ở thể dục tự do và nhảy chống. Các “hot boy” đều đang nỗ lực tăng tốc từng ngày, đẫm mồ hôi trên sàn tập luyện để quyết giành kết quả tốt nhất. Đây cũng là những tài năng chuẩn bị cho Asian Games sang năm tại Nhật Bản mà mục tiêu không gì khác là tiếp tục phát huy thành quả 4 năm trước của Khánh Phong để có huy chương mang về cho đất nước.

Quỳnh Như kiểm tra tốt trong bài nhảy chống ngày 20.11

Ở nội dung nữ tại SEA Games, Việt Nam có 3 VĐV là Trần Đoàn Quỳnh Nam, Nguyễn Thị Quỳnh Như và Lê Thị Thanh Phượng. Trong đó, cô gái Quỳnh Như được kỳ vọng trở thành điểm sáng mới. Với thành tích tại giải vô địch châu Á, Quỳnh Như được đánh giá có khả năng cạnh tranh HCV, điều mà thể dục dụng cụ nữ Việt Nam đã chờ đợi đúng 10 năm qua kể từ khi Phan Thị Hà Thanh giành lần cuối tại Singapore năm 2015.

Cựu tuyển thủ nhiều lần vô địch SEA Games Phan Thị Hà Thanh (giữa) cùng HLV truyền đạt chỉ dẫn cho Quỳnh Như

Nguồn thanhnien.vn