Indonesia, Thái Lan chính thức đăng cai giải đấu hàng đầu FIFA

Theo thông báo chính thức từ FIFA, Indonesia và Thái Lan sẽ là đồng chủ nhà của FIFA Series 2026.

Theo thông tin mới nhất từ trang chủ FIFA, Thái Lan và Indonesia sẽ là hai trong số các quốc gia đăng cai FIFA Series 2026, giải đấu được xem như sân chơi giao hữu quy mô lớn của FIFA. Ở nội dung nam, Indonesia nằm trong nhóm 8 chủ nhà bên cạnh Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda và Uzbekistan. Còn ở nội dung nữ, Thái Lan góp mặt cùng Brazil và Bờ Biển Ngà. Giải đấu sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 năm sau.

Việc trở thành nước chủ nhà giúp Thái Lan và Indonesia có cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời tạo điều kiện để đội tuyển của họ đối đầu các nền bóng đá hàng đầu thế giới. Được biết, đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới ASEAN Cup 2026.

Indonesia và Thái Lan sẽ đăng cai FIFA Series 2026 (Ảnh: Asean Football)

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Erick Thohir xem đây là sự ghi nhận năng lực tổ chức của quốc gia này. “Indonesia đã chính thức được trao quyền đăng cai FIFA Series vào năm sau. Một lần nữa chúng tôi lại được trao quyền đăng cai một giải đấu chính thức của FIFA”, ông nhấn mạnh.

FIFA sẽ gửi lời mời đến từng liên đoàn và chốt danh sách đội tuyển tham dự vào đầu năm 2026. Dù vậy, gần như chắc chắn Việt Nam sẽ không góp mặt do trùng lịch vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA Series được tổ chức lần đầu vào năm 2024 với sự tham dự của 24 đội tuyển đến từ nhiều liên đoàn, không áp dụng bất kỳ tiêu chí chọn lựa nào. Sự xuất hiện đa dạng từ Croatia, Ai Cập cho đến Bhutan khiến giải đấu được ví như “World Cup phiên bản thu nhỏ”.

Theo Chủ tịch Gianni Infantino, mục tiêu của sự kiện là kết nối các quốc gia thông qua bóng đá: “Bằng cách kết nối các quốc gia thông qua bóng đá, FIFA Series hướng tới mục tiêu củng cố vai trò của bóng đá ở mọi cấp độ và quảng bá cho cộng đồng địa phương”, ông nêu rõ.

Dù chỉ là giải giao hữu, FIFA Series 2024 vẫn thu hút lượng khán giả lớn, trong đó có nhiều trận đạt 40.000-50.000 người, Thành công nổi bật đó là lý do FIFA quyết định mở rộng và tổ chức lại giải đấu vào năm 2026 cho cả bóng đá nam và nữ.

Nguồn thethao247