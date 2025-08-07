Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương (2005 – 2025)

Tối 7/8, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã diễn ra Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương (2005 – 2025).

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa tri ân các nhà sáng lập Trại hè Hùng Vương

Năm 2005, với tầm nhìn xa, khát vọng lớn và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo 3 trường: THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Chuyên Vĩnh Phúc và THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ, hành trình đầy ý nghĩa, giúp kết nối các trường chuyên trong khu vực, tạo ra một sân chơi học thuật bổ ích, nhân văn cho các thế hệ học sinh tài năng - Trại Hè Hùng Vương chính thức được tổ chức lần đầu tiên tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ (cũ).

Các nhà sáng lập Trại hè Hùng Vương tham gia tọa đàm tại đêm Gala

Với sự đồng hành, định hướng và bồi đắp chuyên môn của Hội đồng cố vấn là những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành đã góp phần định hình Trại hè phát triển đúng hướng, bền vững và giàu bản sắc.

20 năm – một chặng đường không chỉ ghi dấu sự trưởng thành của một hoạt động giáo dục, mà còn khắc họa hành trình của tâm huyết, của trí tuệ, của tình thầy trò và của các thế hệ học sinh tài năng đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Bằng niềm đam mê, sự nỗ lực và tinh thần cầu thị, dưới sự dìu dắt của các thầy, cô giáo, các thế hệ học sinh đã biến mỗi kỳ trại thành một hành trình đáng nhớ.

Giáo viên và học sinh phát triển từ Trại hè Hùng Vương tham gia tọa đàm

Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương là dịp để thầy và trò các nhà trường tri ân những người tiên phong, khởi dựng nền móng và đồng hành, vun đắp, cống hiến để ngọn lửa Trại hè Hùng Vương bền bỉ, ấm nồng và lan tỏa.

Tại đêm Gala, các chuyên gia, nhà khoa học thuộc Hội đồng cố vấn cùng tập thể lãnh đạo, giáo viên và học sinh của 31 trường THPT chuyên và không chuyên đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước đã cùng nhau ôn lại sự hình thành và phát triển của Trại hè Hùng Vương thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, chương trình tọa đàm sôi nổi với nhà sáng lập, các nhà khoa học, các thế hệ giáo viên và học trò phát triển từ Trại hè Hùng Vương...

Tiết mục văn nghệ tại đêm Gala

Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương sẽ tiếp thêm động lực để mỗi nhà trường, mỗi giáo viên, học sinh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu chinh phục đỉnh cao tri thức, xây dựng và phát triển Trại hè Hùng Vương thành công hơn nữa trong tương lai.

Lê Hoàng