Galaxy Tab A11 Plus 6GB/128GB: Tablet đa năng cho công việc và giải trí

Trong phân khúc tablet phổ thông, Galaxy Tab A11 Plus 6GB/128GB là một trong những thiết bị nổi bật nhất của Samsung trong năm 2025. Mẫu tablet này được đánh giá cao nhờ thiết kế gọn nhẹ, màn hình lớn 11 inch, pin 7040mAh cực bền và hiệu năng ổn định để xử lý công việc nhẹ, học online và giải trí mỗi ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, Galaxy Tab A11 Plus trở thành lựa chọn đa năng cho người dùng từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến các gia đình cần thiết bị cho trẻ nhỏ học tập.
1. Thiết kế hiện đại, mỏng nhẹ – phù hợp cho cả làm việc và di chuyển
Galaxy Tab A11 Plus sở hữu vẻ ngoài tối giản nhưng tinh tế, phù hợp với nhiều môi trường: tại văn phòng, lớp học, quán cà phê hoặc khi đi công tác. Với độ mỏng và trọng lượng nhẹ, người dùng có thể mang theo cả ngày mà không thấy nặng nề như laptop truyền thống.
2. Màn hình 11 inch WUXGA – không gian lý tưởng cho công việc và giải trí
Galaxy Tab A11 Plus được trang bị màn hình lớn 11 inch , độ phân giải 1920 × 1200 WUXGA , tối ưu cho đa nhiệm và trải nghiệm hình ảnh.
Phù hợp cho công việc:
Chia đôi màn hình làm việc (Split Screen)
Xem tài liệu, PDF, slide thuyết trình rõ ràng
Dễ dàng chỉnh sửa văn bản và đọc email
Tối ưu cho ứng dụng văn phòng như Word, Excel, Google Docs
Phù hợp cho giải trí:
Xem Netflix, YouTube, TikTok cực “đã mắt”
Màu sắc dịu, sử dụng lâu không mỏi
Xem phim ngay cả trong thời gian dài vẫn thoải mái
Samsung thiết kế màn hình 16:10 giúp hiển thị nội dung cân đối hơn so với tablet 4:3 truyền thống.
3. Hiệu năng ổn định với RAM 6GB – đa nhiệm mượt mà
Galaxy Tab A11 Plus 6GB/128GB được tối ưu để mang đến hiệu suất ổn định cho nhiều nhu cầu sử dụng hàng ngày.
Trải nghiệm thực tế:
Mở ứng dụng nhanh
Chuyển đổi giữa nhiều tab mượt
Chạy tốt Zoom, Meet, Teams
Ứng dụng Office xử lý ổn định
Chơi game nhẹ – trung bình dễ dàng
Với RAM 6GB, máy có lợi thế lớn so với nhiều tablet giá rẻ chỉ có 3–4GB RAM, giúp giảm thiểu tình trạng reload ứng dụng.
4. Pin 7040mAh – sử dụng cả ngày dài
Một trong những điểm mạnh nhất của Galaxy Tab A11 Plus chính là pin. Máy có độ bền pin 1200 chu kỳ , đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Đây là điểm cộng quan trọng với người dùng có lịch làm việc hoặc học tập dày đặc.
5. Camera đủ dùng cho công việc và học online
Dù không phải tablet chuyên chụp ảnh, Galaxy Tab A11 Plus vẫn đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản.
Thông số camera:
Camera sau 8MP AF – chụp tài liệu, bảng, báo cáo rõ nét
Camera trước 5MP – phù hợp cho họp online
Quay video 4K 30fps – hiếm gặp trong phân khúc giá phổ thông
Camera trước sáng, rõ giúp tham gia cuộc họp trực tuyến hoặc lớp học online tự tin hơn.
6. Âm thanh, kết nối và phụ kiện – đầy đủ cho nhu cầu đa dạng
Galaxy Tab A11 Plus được trang bị đầy đủ kết nối và tiện ích:
Âm thanh & kết nối:
Loa ngoài rõ, âm lượng lớn
Bluetooth 5.3 – kết nối tai nghe không dây mượt mà
Jack tai nghe 3.5mm – phù hợp cho học sinh/sinh viên
Wi-Fi ac 5GHz – ổn định khi họp online
USB-C (2.0)
Phụ kiện & hệ sinh thái:
Tương thích các dòng Galaxy Buds
Hỗ trợ Smart Switch , SmartThings
Chế độ Samsung Kids cho trẻ nhỏ
Hỗ trợ cập nhật bảo mật đến 2032
Máy không hỗ trợ S Pen, nhưng nhờ màn hình lớn, làm việc và giải trí vẫn rất thoải mái.
7. Bộ nhớ 128GB – lưu tài liệu và phim thoải mái
Với bộ nhớ 128GB , người dùng có thể lưu:
Tài liệu công việc
Video bài giảng
Phim offline
Ứng dụng học tập
File PDF dung lượng lớn
Ngoài ra, thẻ nhớ 2TB giúp mở rộng không gian lưu trữ mà không lo đầy bộ nhớ.
Galaxy Tab A11 Plus 6GB/128GB – tablet đa năng đáng mua nhất tầm giá
Dựa trên thiết kế, màn hình, pin, hiệu năng và giá bán, Galaxy Tab A11 Plus 6GB/128GB là lựa chọn đáng mua cho người dùng cần một tablet đa năng:
Phù hợp cho:
Học sinh – sinh viên học online
Nhân viên văn phòng muốn thiết bị nhẹ để làm việc
Người cần tablet màn lớn để xem phim
Gia đình cần thiết bị cho trẻ học tập
Người dùng giải trí nhẹ: game, TikTok, YouTube
Giá trị nổi bật:
Màn hình 11 inch
RAM 6GB đa nhiệm mạnh
Bộ nhớ 128GB + thẻ 2TB
Pin cực trâu 7040mAh
Thiết kế đẹp, mỏng nhẹ
Giá hợp lý
