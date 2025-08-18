Gần 300 lượt người bệnh được khám sức khoẻ sinh sản miễn phí

Trong thời gian 5 ngày (11-15/8), gần 300 lượt người bệnh đã được thăm khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản miễn phí tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Bệnh viện và sự kiện chào đón em bé IVF thứ 1.000.

Tiến sĩ, Bác sĩ Đoàn Xuân Kiên - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trực tiếp thăm khám, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Đến với Trung tâm, các cặp vợ chồng được đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc, đồng thời được tư vấn, định hướng lộ trình điều trị phù hợp. Thông qua chương trình nhằm tri ân khách hàng và tạo cơ hội cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho những gia đình hiếm muộn.

Hồng Nhung