Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Gần 300 lượt người bệnh được khám sức khoẻ sinh sản miễn phí

Trong thời gian 5 ngày (11-15/8), gần 300 lượt người bệnh đã được thăm khám, tư vấn sức khoẻ sinh sản miễn phí tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập Bệnh viện và sự kiện chào đón em bé IVF thứ 1.000.

Gần 300 lượt người bệnh được khám sức khoẻ sinh sản miễn phí

Tiến sĩ, Bác sĩ Đoàn Xuân Kiên - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và nam học, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trực tiếp thăm khám, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Đến với Trung tâm, các cặp vợ chồng được đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm thăm khám, chỉ định thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và giải đáp mọi thắc mắc, đồng thời được tư vấn, định hướng lộ trình điều trị phù hợp. Thông qua chương trình nhằm tri ân khách hàng và tạo cơ hội cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, mang lại cơ hội làm cha mẹ cho những gia đình hiếm muộn.

Hồng Nhung


Hồng Nhung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bệnh viện Chương trình miễn phí Trung tâm Thăm khám Tri ân khách hàng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nỗi lo y tế ở xã vùng cao Đức Nhàn

Nỗi lo y tế ở xã vùng cao Đức Nhàn
2025-08-19 07:12:00

baophutho.vn Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã đặc biệt khó khăn Mường Chiềng và Nánh Nghê, xã Đức Nhàn trở thành một trong những địa bàn...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long